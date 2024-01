The Steam Awards Kazananları Açıklandı: İşte Yılın Oyunu Ödülü!

Bugün, oyun dünyasının en büyük dijital dağıtım platformlarından biri olan Steam, yılın en iyi oyunlarına verdiği ödüllerle dikkatleri üzerine çekti. Steam topluluğu tarafından yapılan oylama sonucunda, "The Steam Awards" kazananları belirlendi.

Bu yılın kazananları arasında dikkat çeken oyunlar arasında çeşitli kategorilerde öne çıkan yapımlar yer alıyor. İşte ödül kazanan bazı oyunlar:

Yılın Oyunu Ödülü: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen ve Dungeons & Dragons evreninde geçen epik bir rol yapma oyunudur. Oyun, ünlü Baldur's Gate serisinin devamı olarak, oyuncuları fantastik bir dünyada büyülü maceralara sürüklüyor.

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü: Labyrinthine

Labyrinthine, bağımsız bir korku oyunu olarak dikkat çeken ve oyunculara gerilim dolu bir hayatta kalma deneyimi sunan bir yapımdır. Oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu modlarıyla dikkat çekerken, oyuncuları karanlık ve tehlikelerle dolu bir labirentte unutulmaz bir maceraya davet ediyor.

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Red Dead Redemption 2

Rockstar Games'in büyük beğeni toplayan oyunu Red Dead Redemption 2, oyun dünyasının en etkileyici ve derin hikayelerinden birini sunuyor. Bu açık dünya aksiyon-macera oyunu, Vahşi Batı'nın çetin atmosferinde geçen bir serüvene oyuncuları sürüklüyor.

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü: Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir aksiyon-rol yapma oyunudur. Bu büyülü oyun, J.K. Rowling'in ünlü Harry Potter evrenine dayanıyor ve oyuncuları Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'na kendi yollarını çizmeye davet ediyor.

Arkadaşlarla Daha Zevkli Oyun Ödülü: Lethal Company

Lethal Company, Zeekerss tarafından geliştirilen ve 23 Ekim 2023 tarihinde Steam'de erken erişime sunulan bir hayatta kalma-korku oyunudur. Oyun, oyuncuların bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da terk edilmiş bir ayda bulunan kaynakları toplayarak şirkete satmaya çalıştığı bir deneyim sunuyor.

Üstün Görsel Stil Ödülü: Atomic Heart

Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart, oyuncuları sürükleyici bir korku ve aksiyon dolu bilim kurgu dünyasına davet eden birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. Oyun, Sovyetler Birliği'nin alternatif bir evreninde geçiyor ve oyunculara garip ve tehlikeli bir tesiste keşfe çıkma görevi veriyor.

En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Starfield

Bethesda Game Studios'un merakla beklenen oyunu Starfield, uzay temalı bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Şirketin önceki başarılarına imza atan ekip, bu sefer oyuncuları evrenin derinliklerine götürmeye hazırlanıyor.

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Sifu

Sifu, Sloclap tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan bir dövüş oyunudur. Bu oyun, oyuncuları geleneksel Çin dövüş sanatlarına dayalı hızlı tempolu bir aksiyon deneyimine taşıyor.

En İyi Oyun Müziği Ödülü: The Last of Us™ Part I

The Last of Us Part I, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve 2013 yılında PlayStation için piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve genç kız Ellie'nin hikayesini anlatarak oyun dünyasında büyük bir etki yaratmıştır.

Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen ve Dungeons & Dragons evreninde geçen bir rol yapma oyunudur. Oyun, oyuncuları unutulmaz bir fantastik dünyada, tehlikelerle dolu bir maceraya sürüklüyor.

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: DAVE THE DIVER

Dave the Diver, Mintrocket tarafından geliştirilen ve 28 Haziran 2023 tarihinde Steam'de yayınlanan bir macera oyunudur. Oyun, oyunculara bir dalgıç olan Dave'i kontrol ederek gizemli bir mavi deliğin sırlarını keşfetme imkanı sunuyor.

Steam topluluğunun katılımıyla belirlenen kazananlar, oyun dünyasının çeşitli alanlarında başarı elde eden yapımları kutlamak için önemli bir rol oynuyor. Kazananlar, oyunseverlerin beklentilerini karşılayan ve çeşitli kategorilerde öne çıkan oyunları temsil ediyor.

Steam, bu tür etkinliklerle oyun topluluğunun fikirlerini bir araya getirerek sektördeki en iyi yapımları keşfetmemize olanak tanıyor.