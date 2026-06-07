Yeni Mario Filmi Ortalığı Karıştırdı! Zirvenin Yeni Sahibi Oldu

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Nisan ayında vizyona giren yeni Super Mario filmi The Super Mario Galaxy Movie, sinemaseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gösterime girmesinin ardından gişede etkileyici bir performans sergileyen yapım, kısa sürede önemli bir kilometre taşını geride bırakarak sinema dünyasında önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar...

The Super Mario Galaxy Movie Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

Universal Pictures ve Illumination imzasını taşıyan animasyon filmi, 1 Nisan 2026 tarihinde vizyona girmişti. Paylaşılan son verilere göre The Super Mario Galaxy Movie, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı geride bırakarak önemli bir başarıya ulaştı. Böylece yapım, 2026 yılında 1 milyar dolar barajını aşan ilk film olarak adını sinema tarihine yazdırdı.

Yaklaşık 110 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan film, böylelikle maliyetini katbekat çıkarmayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse serinin bir önceki filmi olan The Super Mario Bros. Movie, 2023 yılında seyircilerle buluşmuş ve yaklaşık 1,4 milyar dolarlık hasılat elde etmişti.

Öte yandan The Super Mario Galaxy Movie, şu anda 2026 yılının en yüksek hasılat elde eden filmi konumunda. Listenin devamında ise sırasıyla Michael, Project Hail Mary ve The Devil Wears Prada 2 yer alıyor. Ancak yılın henüz ortasındayız. Bu nedenle yüksek ihtimalle önümüzdeki aylarda vizyona girecek yeni yapımlar ile birlikte sıralama aynı kalmayacaktır.

The Super Mario Galaxy Movie Konusu Ne?

2023 yapımı The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi olan ve Nintendo'nun 2007 yılında piyasaya sürdüğü Super Mario Galaxy oyunundan esinlenen The Super Mario Galaxy Movie, Mario ve arkadaşlarının galaksiler arası yeni macerasını konu alıyor.

En iyi animasyon filmleri arasında yer alan yapımda Mario ve Luigi, evreni tehdit eden Bowser'a karşı mücadele etmek için uzayın derinliklerine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Farklı gezegenlerde geçen bu macera boyunca ikiliyi yeni dostlar, zorlu engeller ve sürprizlerle dolu bir serüven bekliyor.

The Super Mario Galaxy Movie Neden Bu Kadar Başarılı Oldu?

The Super Mario Galaxy Movie'nin kısa sürede 1 milyar dolar hasılat barajını aşmasının arkasında birden fazla neden bulunuyor. Öncelikle film, dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan Mario serisinin gücünden yararlandı. Yani serinin uzun yıllardır edindiği büyük oyuncu kitlesi, filmin vizyona girmesiyle birlikte sinema salonlarına da yöneldi.

Bunun yanı sıra 2023 yılında gösterime giren The Super Mario Bros. Movie'nin elde ettiği büyük gişe başarısı da yeni filmin performansında önemli bir rol oynadı. İlk filmi beğenen izleyiciler yeni filmi de izlemek istedi.

Editörün Yorumu

Nintendo'nun en popüler oyun serilerinden birinin beyaz perdedeki yolculuğu şimdilik oldukça başarılı görünüyor. The Super Mario Galaxy Movie şu anda 1 milyar dolar hasılat barajını aşsa da filmin önümüzdeki aylarda gişe gelirini daha da artırması sürpriz olmayacaktır.