OpenAI'dan Şok Karar! Sinema Kalitesinde Video Üreten Yapay Zeka Kapanıyor

Yapay zekâ devi OpenAI’ın ChatGPT’den sonra kullanıma sunduğu ikinci uygulama olan Sora, Şubat 2024’te tanıtılmış ve Aralık 2024’te kullanıcıların erişimine açılmıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından şirket, resim ve video oluşturma özelliklerini bir arada sunan bu uygulamayı sonlandırma kararı aldı. Konuyla ilgili firmadan resmi açıklama yapıldı.

Sora Neden Kapatılıyor?

OpenAI, Sora için aldığı kararı resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu. Kullanıma sunulduktan sonra özellikle video oluşturma özelliğiyle dikkat çeken uygulamanın sonlandırılma tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak bu tarihin yakında duyurulması bekleniyor.

Remember OpenAI Sora?



disappeared like it never existed lol pic.twitter.com/c8lBTY3vTW — NIK (@ns123abc) March 4, 2026

Belirlenen tarihte hem iOS hem Android uygulamaları kaldırılacak ve web sürümü de yayından çekilecek. Tabii firmanın öncesinde bazı yapması gerekenler var. Mesela kullanıcılar tarafından oluşturulan videolara ne olacağı belirsiz. Bu gibi sorular da yakında cevaplanacaktır.

Sora'nın sonlandırılma sebebi olaraksa yeteri kadar ilgi görmemesi gösteriliyor. Google tarafından geliştirilen Veo ile birlikte Kling AI, Runway, Luma Dream Machine ve Adobe Firefly gibi güçlü rakipleri bulunuyordu. Bunlar Sora kadar gelişmişti. Ayrıca daha yüksek kullanıcı deneyimi sunuyordu. Peki Sora neden beklenen ilgiyi görmedi?

Sora Neden İlgi Görmedi?

Bildiğiniz üzere son yıllarda yapay zekâ destekli sohbet botu ve video oluşturma araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir sorun ortaya çıktı: telif hakları. Video oluşturma modellerini eğitmek için hazır videoların kullanılması gerekiyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir sinema oyuncusunu kullanarak video oluşturabiliyor çünkü yapay zekâ modeli bunu tanıyor.

OpenAI ise Sora ile fikri mülkiyeti ihlal edecek videoların oluşturulmasını engellemek için çeşitli kısıtlamalar getirdi. Bu nedenle uygulama büyük ölçüde kullanılamaz hâle geldi. Örneğin ünlü oyuncu Tom Holland'ın yer aldığı Spider-Man: Eve Dönüş filminden bir ekran görüntüsünü Sora’ya gönderip "resimdeki karakter dans etsin" şeklinde bir talepte bulunursanız, uygulama bu videoyu oluşturmayacaktır.

Aksi takdirde OpenAI, buna izin verdiği için Spider-Man: Eve Dönüş filminin ve karakterlerin yayın haklarına sahip olan Sony Pictures ile yasal sorunlar yaşayacaktır. Ki buna benzer telif hakkı ihlalleri daha önce de gündeme gelmişti. Hatta şu anda yapay zekânın telif haklarını ihlal etmesi nedeniyle büyük şirketler arasında süren davalar var. OpenAI da kendini böyle bir durumun içine sokmak istemiyor.

Bu arada Sora, şirket için büyük bir maliyet de oluşturuyor. Ancak görünüşe göre bu maliyeti karşılayabilecek kadar kazanç sağlayamıyor. Bu da Sora'nın kapatılma nedenlerinden biri.

Editörün Yorumu

OpenAI’ın Sora uygulamasını sona erdirme kararına pek de şaşırmadım. Uygulamanın popülaritesi ilk çıktığı zamanlardaki kadar yüksek değil. Bunun başlıca nedeni rakip şirketlerin geliştirdiği daha gelişmiş ve kullanıcı dostu uygulamalar. Özellikle Google’ın yapay zekâ modelinin daha başarılı sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Üstelik Sora’daki kadar sıkı kısıtlamalar da yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.