The White Lotus dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, HBO'nun popüler dizisinin 3. sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

2021 yılında yayınlanmaya başlayan The White Lotus'un ikinci sezonu 2022 yılında izleyiciler ile buluştu. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen dizinin 3. sezon bölümleri ise yayınlanmaya başladı. Peki, The White Lotus'un 2. ve 3. bölümü ne zaman çıkacak?

The White Lotus Yeni Bölüm Tarihleri

The White Lotus dizisinin 3. sezon ilk bölümü 17 Şubat 2025 tarihinde BluTV platformunun kütüphanesine eklendi. Üçüncü sezonun ikinci bölümü 24 Şubat, üçüncü bölümü ise 3 Mart tarihinde yayınlanacak. The White Lotus yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

The White Lotus 3. sezon 1. bölüm tarihi: 17 Şubat 2025

17 Şubat 2025 The White Lotus 3. sezon 2. bölüm tarihi: 24 Şubat 2025

24 Şubat 2025 The White Lotus 3. sezon 3. bölüm tarihi: 3 Mart 2025

3 Mart 2025 The White Lotus 3. sezon 4. bölüm tarihi: 10 Mart 2025

10 Mart 2025 The White Lotus 3. sezon 5. bölüm tarihi: 17 Mart 2025

17 Mart 2025 The White Lotus 3. sezon 6. bölüm tarihi: 24 Mart 2025

24 Mart 2025 The White Lotus 3. sezon 7. bölüm tarihi: 31 Mart 2025

31 Mart 2025 The White Lotus 3. sezon 8. bölüm tarihi: 7 Nisan 2025

The White Lotus 3. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

The White Lotus Oyuncuları ve Karakterleri

Natasha Rothwell (Belinda Lindsey)

(Belinda Lindsey) Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid-Hunt)

(Tanya McQuoid-Hunt) Jon Gries (Greg Hunt)

(Greg Hunt) Walton Goggins (Rick Hatchett)

(Rick Hatchett) Sarah Catherine Hook (Piper Ratliff)

(Piper Ratliff) Sam Nivola (Lochlan Ratliff)

(Lochlan Ratliff) Patrick Schwarzenegger (Saxon Ratliff)

(Saxon Ratliff) Aimee Lou Wood (Chelsea)

(Chelsea) Leslie Bibb (Kate)

(Kate) Carrie Coon (Laurie)

(Laurie) Jason Isaacs (Timothy Ratliff)

The White Lotus Konusu

Mike White tarafından yaratılan The White Lotus dizisi, tropikal bölgede yer alan bir otelde otelde tatil yapan insanların maceralarını konu alıyor.

The White Lotus Nasıl İzlenir?

The White Lotus dizisinin tüm bölümlerini BluTV isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında BluTV aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.