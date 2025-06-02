The Witcher 3, Skyrim'i Geride Bırakacak: Yeni Oyunun Detayları da Netleşti

CD Projekt, son mali raporunda popüler rol yapma oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın satışlarının, temel oyunun ve Yılın Oyunu (GOTY) sürümünün satışları dahil olacak şekilde 60 milyon adede ulaştığını duyurdu. Bu sayıya DLC'ler dahil değil, buna rağmen çok büyük bir başarıya imza attı.

Bethesda'nın efsanevi oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, 60 milyondan fazla satarak başarılı olmuştu. O dönem Bethesda geliştirme şefi Todd Howard, bu rekoru açıklamıştı. Şu sıralar 10. yılını kutlayan The Witcher 3: Wild Hunt da tüm zamanların en çok satan video oyunları arasına adını yazdırdı.

CD Projekt The Witcher Üçlemesi İçin Hevesli

CD Projekt'in ortak CEO'su Adam Badowski, bu satış rekorundan bahsederken, duyduğu gururu saklamadı. Ana karakter Geralt'ın hikayesinin üçüncü bölümü, stüdyo için bir dönüm noktası olmuş. 60 milyon kopya satan oyun, devam hikayeleri üzerinde çalışmak için stüdyoyu teşvik ediyor.

Şu anda yapım aşamasında olan ve Project Polaris olarak bilinen The Witcher 4 için CD Projekt'teki 730 geliştiriciden 422'si bu devam oyunu üzerinde çalışıyor.

The Witcher 4 Ne Zaman Çıkacak?

Geralt'ı seslendiren sanatçı Doug Cockle, The Witcher 4'ün Ciri'yi ana karakter olarak göstereceği yönündeki eleştirilere yakın zamanda bir yanıt verdi ve en hafif tabirle bunun saçma olduğunu söyledi. Ciri'nin kitaptaki yeri merkezi olmasına rağmen, ana karakter olmayacağı da böylece doğrulandı.

The Witcher 4'ün en erken 2027'de görücüye çıkacağı söyleniyor.