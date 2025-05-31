The Witcher 3 Hayranlarının 10 Yıldır Beklediği An Sonunda Geldi

CD Projekt'in popüler RPG oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, şu sıralar piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamaların zirvesinde ise son bir güncelleme yer alacak. Yapılan duyuruya göre, oyuna entegre edilecek son güncelleme, konsollara gelecek olan mod desteği olacak. Bu güncellemeyle birlikte çapraz platform mod desteği de gelecek.

Peki güncelleme ücretli olacak mı? Bu güncellemeden sonra başkaları gelecek mi? İşte konuyla ilgili bilinen tüm detaylar...

The Witcher 3: Wild Hunt PS5 ve Xbox Mod Desteği

Çapraz platform mod desteği, The Witcher 3'e gelecek bu son büyük güncelleme ile birlikte sunulacak. Ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih verilmedi. Bu modla beraber, PC'ye yüklenen tüm modlar konsollarda da çalışacak. CD Projekt, bu güncellemenin tüm modları çalıştıracağına dair bir güvence vermedi. Yani PC sürümünde görülen tüm modlar çalışacak diye bir kaide yok.

Güncelleme desteği yayınlandıktan sonra oyuncular mod.io platformunu kullanarak içeriklere erişim sağlayabilecek. Bu içeriklere herhangi bir ek ücret ödenmeyecek. Mod desteğinin yanı sıra yeni sahneler, görevler, dünyalar, canavarlar ve ara sahneler gibi içerikler de eklenecek.

PC Oyuncuları Modding Platformlarını Kullanmaya Devam Edebilir

PC oyuncuları, istedikleri takdirde Steam Workshop veya Nexus gibi mod platformlarını kullanmaya devam edebilecekler. Stüdyodan gelen açıklama şöyle:

Her platform için belirli içerik yönergeleri ve seçim kriterleri nedeniyle, PC'ye yüklenen her modu konsollara getirmek mümkün olmayabilir. İlaveten, mod.io'da mevcut modlar ayrıca Fan İçerik Yönergelerimize ve CD PROJEKT RED Kullanıcı Anlaşmamıza da uymalıdır.

Güncelleme bu yıl PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına gelecek.