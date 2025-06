The Witcher 4'ün Tartışmalı Detayına Son Noktayı Geliştiriciler Koydu

2022 yılında RED Engine'i bırakıp Unreal Engine 5'e geçiş yapmakta karar kılan CD Projekt RED, kendi oyun motorunu bırakmasıyla dikkatleri üzerine çekse de; UE 5'in pek çok oyuncu tarafından olumlu karşılandığı da bir gerçekti. Stüdyo, detayları göstermek için geçtiğimiz gün PlayStation 5'in temel modelinde, ray tracing açıkken 60 FPS ile çalışan demo versiyonunun videosunu paylaştı.

Videoda "Ciri" karakterinin yüz detayları pek çok kullanıcıyı huzursuz etti. Zira 2024'te yayınlanan bir fragmandaki Ciri ile bu yeni Ciri'nin yüz modeli tamamen aynıydı.

The Witcher 4'ten Bir Sahne Değildi

CD Projekt RED'in Florida'daki State of Unreal sunumunda sergilediği demoda Ciri için kullanılan yüz modelinin, 2024'teki önceki fragmanda kullanılanla aynı olduğu ve The Witcher 3 modelinin MetaHuman teknolojisine adapte edilmiş doğrudan bir kopyası olduğu belirtildi.

Oyuncular bunun, The Witcher 4'te görecekleri Ciri karakteri olduğunu düşünerek tepki gösterdi. Demoda çok hafif değişkenlik gösteren yüz detayları vardı. Örneğin kaşlar hafif kaldırılmıştı ve göz çevresi değiştirilmişti.

CD Projekt RED sözcüsünün yaptığı açıklama, söz konusu tartışmalara bir son verdi. Sözcü, bu tarz farklılıkların yalnızca animasyon kalitesini artırmakta kullanıldığını söyledi. Ayrıca, demonun The Witcher 4'ten bir sahne olmadığı da belirtildi. Ancak her nasılsa başlıkta The Witcher 4 - Tech Demo Gameplay yazıyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Unreal Engine 5.6 Sürümü

Bu arada Epic Games, Unreal Engine 5.6'nın genel kullanıma açıldığını duyurdu. Yeni sürümde oyun geliştiricilerini çok daha gelişmiş özellikler bekliyor. Özelliklerin, piyasaya çıkacak oyunlardaki görsel kalitesini büyük ölçekte artırması bekleniyor. The Witcher 4 oyununun da bu yeni sürümden nasibini alacağı konuşuluyor.