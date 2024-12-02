The Witcher 4 Heyecanı Zirvede ama Cyberpunk77 Travmasından Halen Kurtulamadık

The Witcher hayranlarını sevindirecek The Witcher 4 duyurusu yapıldı. Oyunun öncekinden daha büyük ve büyüleyici olduğunu doğrulayan CD Projekt RED, Witcher 3 gibi zaten efsaneleşmiş bir oyunu aşmayı hedefliyor. Ama bu kadar iddialı sözler, doğal olarak Cyberpunk 2077 travmasını yaşayan oyuncuları biraz diken üstünde bırakıyor.

Şirket her ne kadar "Cyberpunk gibi sorunlarla çıkış yapmayacağız," diyerek güven aşılamaya çalışıyorsa da Cyberpunk 2077’nin ilk çıkışında yaşananlar halen oyuncuların aklında kazılı. CDPR şu an için oyunun "en yoğun geliştirme aşamasında" olduğunu söylüyor. Tabii bu demek oluyor ki oynamak için hala uzun bir süre beklememiz gerekecek.

"Witcher 4'te Aynı Hatayı Yapmayın"

Oyuncuların kaygıları elbette yersiz değil. Bir oyuncu, durumu şöyle özetlemiş:

Cyberpunk çıkışı tam bir felaketti. Oyunun o haliyle piyasaya sürülmesi, baskılara boyun eğildiğini gösterdi. Umarım Witcher 4’te aynı hatayı yapmazlar.

Konuyu Reddit platformunda tartışan oyuncular, yine aynı şeyin olmasından endişeli. Öte yandna CDPR, böyle bir sorunun bir kez daha yaşanmayacağına dair çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi. Şirket oyunu hem daha büyük hem de daha kaliteli bir deneyimle sunacağına inanıyor. Gelen son bilgilere göre ise The Witcher 4, devasa bir evren olarak karşımıza çıkacak.

CD Projekt RED’in hala oyuncu topluluğunun güvenini kazanması gerekiyor—ki bu da şirketin Cyberpunk77 ile dibi gören itibarını düzeltmek için önemli bir fırsat olacak. Oyuncular, "Hatalarımızdan ders çıkaralım ve önsipariş vermekten kaçınalım ki aynı şeyler yaşanmasın," diyerek tavırlarını açıkça ortaya koyuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? The Witcher 4, şirketin iddia ettiği gibi başarılı olacak mı yoksa oyuncular ikinci bir Cyberpunk77 vakasıyla mı karşılacak? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.