The Witcher 4'ün 6 Dakikalık Sinematik Fragmanı Yayınlandı! Büyük Bir Sürpriz Var
Uzun süredir merakla beklenen The Witcher 4'ün ilk fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte heyecan verici detaylar belli oldu. İşte detaylar!
En popüler oyun serilerinden biri olan The Witcher serisinin yeni oyunu uzun süredir merak içerisinde bekleniyordu. The Game Awards etkinliğinde The Witcher 4'ün ilk fragmanı oyunsever ile buluştu. Bununla beraber oyuna dair bazı önemli detaylar belli oldu.
The Witcher 4 Sinematik Fragmanı ile Heyecanlandırdı
CD Project RED tarafından The Game Awards etkinliğinde paylaşılan sinematik fragman heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı. 6 dakika uzunluğundaki videoya baktığımızda yeni oyunda Geralt yerine Ciri'yi kontrol edeceğimizi görüyoruz.
Geliştirici ekip tarafından paylaşılan bilgilere göre oyun açık dünya RPG türünde olacak. Oyun tıpkı serinin önceki oyunu The Witcher 3 gibi tek oyunculu mod içerecek. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım büyüleyici grafikleri ile birlikte deneyimi bambaşka seviyeye taşıyacak.
CD Project RED, The Witcher 4'ün bugüne kadarki en sürükleyici ve iddialı açık dünya Witcher oyunu olmayı hedeflediğini belirtti. Paylaşılan detaylar ve sinematik videonun ardından büyük bir merak başladı.
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Yeni Witcher oyununda Ciri'nin tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinematik videoyu beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.