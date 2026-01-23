The Witcher 4 Geliştirme Bütçesi Dudak Uçuklatabilir

Ortaya atılan yeni bir iddiaya bakılırsa CD Projekt RED, The Witcher 4 için kesenin ağzının sonuna kadar açmış olabilir. Öyle ki, geliştirilme bütçesinin yüz milyonlarca dolar olabileceği söyleniyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

The Witcher 4 Geliştirme Bütçesi Ne Kadar Olacak?

Polonya menşeli geliştiricinin son oyunu 2020 yılında çıkmışsa da The Witcher serisinde The Witcher 3: Wild Hunt'tan bu yana yeni oyun görmemiştik. Yeni oyun ise The Game Awards 2024 sırasında duyurulmuştu. Kesin bir çıkış dönemi bilgisi verilemiyor, ama 2027 öncesinde gelmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Oyun ile ilgili daha fazla bilgi için bekleyişteyken de ortaya atılan bir iddia, dikkatleri bambaşka bir yöne çekti. Bir analist tarafından ortaya atılan iddiaya bakılırsa, The Witcher 4 CD Projekt RED için 800 milyon USD'ye patlayabilir.

Noble Securities analisti Mateusz Chrzanowski, oyunun geliştirilme maliyetinin 1.4 milyar PLN (388 milyon USD) olduğunu söylüyor. Chrzanowski'ye göre CD Projekt RED, benzer bir meblağı pazarlama için de harcayacakmış ve genel toplam da 800 milyon USD'ye yakın bir seviyeye yükselecekmiş.

Noble Securities analisti ayrıca yeni üçlemenin toplam maliyetinin de 3.2 milyar PLN'ye (861 milyon USD) yükseleceğini tahmin ediyor. Bir önceki meblağ 2.1 milyar PLN'ymiş (583 milyon USD). Bu noktada geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, yeni The Witcher üçlemesinin altı yıllık bir plan kapsamında oyunculara sunulmasının hedeflendiği ifade edilmişti. Bu planın güncelliğini sürdürdüğü de söyleniyor.

Son olarak, Cyberpunk 2077 devam oyununun bütçesinin ise 1.5 milyar PLN (416 milyon USD) olacağı belirtiliyor. Bunun altında yatan gerekçe ise çok oyunculu mod desteğinin olduğu söyleniyor. Ayrıca çok oyunculu mod desteğinin de etkisi ile çıkış tarihi 2030 yılının son çeyreğine kaydırılmış.