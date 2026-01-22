Bu Mod Sayesinde The Witcher 3'ü Arkadaşlarınızla Oynayabilirsiniz

The Witcher 3: Wild Hunt için yayınlanan Witcher Online modu sayesinde, oyunun senaryosunu arkadaşlarınız ile oynayabilmeniz mümkün oluyor. Hatta bu deneyimi, farklı modlar ile güçlendirebileceksiniz de. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Arkadaşlarınız ile The Witcher 3 Keyfi Sizi Bekliyor

PCGamesN'in tespit ettiğine göre Witcher Online moduna NexusMods üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sayede, hikaye modunu başından sonuna kadar tek başınıza değil de arkadaşlarınız ile oynayabilme olanağı buluyorsunuz. İçeriğinde yabancılar ile konuşmanızı sağlayan sohbet özelliği ve karakter tepkileri de bulunuyor. Haliyle ruh halinizi yansıtabileceksiniz.

Diğer yandan, Witcher Online deneyiminizi iki farklı ek mod ile daha da derinleştirebileceksiniz. Custom Player Characters ile daha fazla özelleştirme imkanı sağlayacak olup, Chill Out ile de arkadaşlarınız ile taverna gibi yerlerde sakin zaman geçirebileceksiniz.

Eğer mod ilginizi çekmiş ve deneyimlemek isterseniz, The Witcher 3: Wild Hunt'ın GOG veya Steam üzerinden satın aldığınız yeni nesil versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise oyunun sürümünün en aşağı 4.04 versiyonlu olması lazım.

Son olarak, CD Projekt RED bünyesinde The Witcher markasıyla ilgili yoğun çalışmalar var. Devam oyunu olan The Witcher 4 için geliştirilme süreci devam eder iken, üçüncü oyun ile dördüncü oyun arasında köprü kurması beklenen yeni bir The Witcher 3: Wild Hunt genişleme paketiyle ilgili söylentiler duymuştuk. Rapor edilene göre, 2026 yılının Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.