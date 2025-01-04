The Witcher 4, Korkularınıza Göre Şekillenen Yeni Bir Canavarla Geliyor

Witcher dünyasına geri dönmeye hazır mısınız? The Witcher 4, yepyeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Oyunda, tamamen yeni bölgeler ve akıllara durgunluk veren korkutucu yaratıklarla karşılaşacağız. Üstelik, bunların arasında bir tanesi var ki, hem korkutucu hem de son derece zorlayıcı olacak.

Çok Fena Bir Hınzır: Bauk!

Oyunun yönetmeni Sebastian Kalemba, bu tehlikeli yaratığa "tricky, tricky bastard" (çok fena bir hınzır) diyor. Bu yaratığın adı Bauk ve kökleri Sırp mitolojisine dayanıyor. Efsanelerde karanlıkta gizlenen ve avını yemek için fırsat kollayan ürkütücü bir varlık olarak anlatılıyor.

The Witcher 4’te Bauk da fena bir kabus. Oyunun sinematik fragmanında, Ciri’yi sisli bir ormanda pusuya düşürürken görüyoruz. Tavuk benzeri ince kolları, gerilmiş derisi ve gaga yapısıyla adeta tüyler ürpertici bir karakter. Hatta, Ciri’ye saldırırken bir yandan ürkütücü bir şekilde şu cümleyi fısıldıyor: "Kaderi değiştiremezsin..."

Tamamen "Özel" Bir Canavar

Bu canavarın en dikkat çeken özelliği sizin oynanış tarzınıza göre şekilleniyor olması. Yani karşınızda gerçekten korkacağınız, çekineceğiniz bir düşman olacak.

Kalemba, Bauk’un sadece fiziksel bir tehdit olmadığını, oyuncunun kendi korkularıyla oynayan bir düşman olarak tasarlandığını söylüyor. Bu yaratığı alt etmek için önce kendi içsel şeytanlarınızla yüzleşmeniz gerekiyor. İşte The Witcher serisinin farkı tam da burada ortaya çıkıyor.

İlk oyunlarda klasik yaratıklarla savaşıyorduk, ama zamanla insanlığın karanlık yönleriyle yüzleştik. Şimdi ise içsel korkularımız bizi teste tabi tutacak.