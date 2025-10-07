Kaosun Anatomisi'nin 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

HBO Max'in yeni Türk dizisi Kaosun Anatomisi'nin 3. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni tanıtım videosu, 44 saniye uzunluğunda. Peki, yeni bölümde neler olacak?

Kaosun Anatomisi'nin 3. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Kaosun Anatomisi dizisinin 3. bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragman, yeni bölümde hangi olayların olacağına dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Videonun açıklamasında "Bu bölümü uzun süre konuşmaya hazır olun" sözüne yer verildi. Dizinin yeni bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak.

Kaosun Anatomisi Oyuncuları

Aytaç Şaşmaz

Serra Arıtürk

Erol Babaoğlu

Diren Polatoğulları

Deniz Barut

Derin Beşikçioğlu

İlker Kızmaz

En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi dizisinde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.

Kaosun Anatomisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Kaosun Anatomisi'nin tüm bölümlerini HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesindeki içeriklere ulaşabilirsiniz. Platformda özel ve standart olmak üzere iki farklı abonelik planı bulunuyor. Özel plan 4K ve Dolby Atmos desteği sunarken standart planda ise Full HD çözünürlük mevcut.

Kaosun Anatomisi Konusu

Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer.