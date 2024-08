CD Projekt Red The Witcher 4 İçin Kolları Sıvadı: Merakla Beklenen Oyun Tam Prodüksiyon Aşamasına Girdi!

The Projekt Red tarafından bundan tam 2.5 yıl önce duyurulan The Witcher 4 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü stüdyo, oyunun 400 çalışan ile birlikte tam prodüksiyon aşamasına gireceğini açıkladı. Detaylar haberde.

The Witcher 4, Duyurulmasının Ardından 2.5 Yıl Sonra Geliştirilmeye Başlandı

Oyun dünyasının sevilen RPG serilerinden The Witcher'ın son yapımı yapımı 2022'de “Yeni bir efsane başlıyor.” sloganıyla resmi olarak duyurulmasının ardından adeta sessizliğe büründü. Son olarak The Projekt Red, uzun bir süredir ser verip sır vermediği The Witcher 4'ün yakında tam prodüksiyon aşamasına geçiş yapacağını belirtti. Şirketin açıklamalarına göre, 400'ü aşkın çalışan şuanda oyun için kolları sıvamış durumda.

CEO Michal Nowakowski'nin açıklamalarına göre, The Witcher 4 olarak bilinen yeni oyun çok yakında “tam prodüksiyon” evresine girerek stüdyodaki tüm çalışanlar tarafından geliştirilmeye başlanacak. Ekibin şu ana kadar oyun konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Nowakowski, yakın zamanda The Witcher 4 için daha hızlı bir şekilde geliştirileceğini belirtiyor. Öte yandan oyunun muhtemel çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok.

Ek olarak yeni oyun hakkında çok az bilgiye sahibiz. Şirketin daha önceki açıklamalarına göre yeni yapım T“Yeni The Witcher efsanesinin ilk bölümü” olacak. Bu ifade, önceki oyunlara kıyasla 4. oyunda birçok yenilikle karşılaşcağız anlamına gelebilir. Ayrıca, yeni oyunda Geralt’ın yer alacağı ancak ana karakter olmayacağı da geçmişte öne sürülmüştü. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...