The Witcher: Blood Origin, En Kötü Puana Sahip Netflix İçeriği Oldu

Witcher evreninde geçen ve geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan The Witcher: Blood Origin büyük eleştirilere maruz kaldı. Netflix'e girdiğimizde şu anda en popüler içerik olarak bizi karşılayan yapım, izleyiciler tarafında bu popülerliğe sahip olsa da eleştiriler hiç istemeyeceği türden.

Aslında izleyicilerin tek eleştirisi diziye de değil. The Witcher dizisinin yeni sezonunda artık Henry Cavill'in rol almayacağının açıklanmasının ardından serinin hayranları Netflix'i büyük eleştirilere boğmuştu.

Ardından role Liam Hemsworth'ün geleeceği açıklandı ve evreni genişletme projelerinden biri olan The Witcher: Blood Origin geçtiğimiz günlerde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

The Witcher: Blood Origin'i İzleyicilerin Yalnızca %8'i Beğendi

Muhtemelen yapımcılar da böyle bir tepkiyi beklemiyor olmalı çünkü uzun zamandır The Witcher: Blood Origin kadar düşük puanlar alan bir içerik gelmedi. Rotten Tomatoes'te 24 eleştirmenin verdiği puan %38'ken, 2140 izleyicinin verdiği puan ise yalnızca %8. Dizi şu anda Netflix'in en kötü puana sahip içeriklerinden biri konumunda.

Eleştirilerin birçoğu dizideki karakter seçimlerine dayanırken, birçoğu da evrenin orijinalliğinden fazlasıyla uzak bir yapım olduğunu belirtiyor. İzleyicilerin düşük puan vermesinin temel nedenleri başka olsa da dizi pek çok açıdan büyük eleştirilerin altında ezilmiş durumda.

The Witcher: Blood Origin, The Witcher"da yaşananlardan bin yılı aşkın bir süre önce, bir elf dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakterin güçlü bir imparatorluğa karşı güçlerini birleştirmesini konu alıyor.

Peki siz diziyi izlediniz mi? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.