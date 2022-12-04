The Witcher: Blood Origin Fragmanı Yayımlandı

The Witcher: Blood Origin fragmanı paylaşıldı. Peki, yeni The Witcher dizisi için yayımlanan video neler sunuyor? Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından bir süredir merak içerisinde beklenen yeni diziye dair detaylar haberimizde.

The Witcher: Blood Origin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, The Witcher: Blood Origin isimli dizi için yeni bir video yayımladı. YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan video, heyecan seviyesini arttırmayı başardı.

Andrzej Sapkowski'nin The Witcher roman serisinden uyarlanan The Witcher: Blood Origin isimli mini dizinin yeni videosu 2 dakika 34 saniye uzunluğunda. Fragmana baktığımızda yeni dizinin de The Witcher gibi başarılı bir atmosfere sahip olacağını görüyoruz.

Yönetmenliğini Sarah O’Gorman ve Vicky Jewson'ın üstlendiği dizi, Declan de Barra,Lauren Schmidt Hissrich tarafından yaratıldı. Mini dizi için yayımlanan yeni fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Witcher: Blood Origin Oyuncuları

Michelle Yeoh

Nathaniel Curtis

Lenny Henry

Dylan Moran

Jacob Collins-Levy

Zach Wyatt

Sophia Brown

Laurence O'Fuarain

Francessa Mills

Mirren Mack

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen mini dizinin oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh, Nathaniel Curtis, Lenny Henry, Dylan Moran ve Jacob Collins-Levy dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

The Witcher: Blood Origin dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca mini dizi önerileri listesine de göz atabilirsiniz.