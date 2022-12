The Last of Us Dizisinin Son Fragmanı Yayınlandı

The Last of Us dizisinin geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ortaya çıkmıştı. Diziye dair yayınlanan birkaç fragmanın ardından nihayet lansman öncesi son fragman da yayınlandı.

2023'ün en çok beklenen dizilerinden biri şüphesiz sevilen PlayStation oyunu The Last of Us'ın HBO uyarlaması. Dizinin başrolünde Joel'i Pedro Pascal canlandırırken, Dünya'nın sonu gelen bir virüsün tedavisini elinde tuttuğu düşünülen kız Ellie'yi ise Bella Ramsey canlandırıyor.

Bugün Pedro Pascal, hayranlarına Ocak ayında lansmanı yapılacak diziden neler bekleyebileceğimize dair bilgiler aktarmak için São Paulo'daki etkinlikte. Etkinlik sırasında HBO, bu yılın başlarında aldığımız tanıtımı da içeren tam uzunlukta bir fragman yayınladı.

The Last of Us Son Fragmanı

Yeni fragman, Joel ve Ellie arasındaki baba-kız ilişkisini ön plana çıkarıyor. A-ha'nın "Take On Me" parçasını içeren fragmanda ayrıca takırdayanlar ve kıyamet sonrası Dünya gözler önüne seriliyor.

The Last of Us dizisi 15 Ocak 2023 tarihinde yalnızca HBO'da yayınlanacak.

Peki sizin diziden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.