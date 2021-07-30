The Witcher: Monster Slayer İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor

The Witcher: Monster Slayer indirme sayısı belli oldu. İndirme sayısının yanı sıra oyun içi harcamalardan ne kadar kazanç elde edildiği de açıklandı. Spokko isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen mobil yapım, indirme sayısı ve oyun içi harcamalar ile dikkat çekiyor.

The Witcher: Monster Slayer İndirme Sayısı Açıklandı

CD Project RED'in 2018 yılında satın aldığı Spokko isimli mobil oyun stüdyosu, uzun bir süredir yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalışıyordu. Polonya merkezli oyun stüdyosu, sahip olduğu oynanış ile diğer oyunlardan sıyrılmayı başaran mobil yapımın geliştirme sürecini geçtiğimiz hafta tamamlamıştı.

Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni The Witcher oyunu büyük bir başarının altına imza attı. Mobil yapımın bir haftada 1 milyon indirme sayısına ulaştığı açıklandı. Oyun ayrıca oyun içi harcamalar konusunda büyük kazanç sağladı.

Oyuncular, bu süre içerisinde 500 bin dolar para harcadı. Aktarılan bilgilere göre The Witcher: Monster Slayer, bu miktarın oldukça büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan oyunculardan elde etti.

The Witcher: Monster Slayer Nedir, Nasıl İndirilir?

Artırılmış gerçeklik türüne sahip olması nedeni ile diğer Witcher oyunlarından sıyrılmayı başaran The Witcher: Monster Slayer, oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Günümüzde mobil platformda artırılmış gerçeklik oyunları çok büyük bir popülerliğe sahip.

Örneğin Pokemon Go, 2016 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Pokemon Go'da çevrimizde yer alan pokemonları yakalamaya çalışıyorduk. The Witcher: Monster Slayer da Pokemon Go'ya oldukça benziyor.

Artırılmış gerçeklik rol yapma oyunu türündeki The Witcher: Monster Slayer'da size yakın konumdaki canavarları bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz canavarlar ile gerçek zamanlı olarak savaşabiliyorsunuz. Savaşların FPS kamera açısı ile olacağı belirtildi. CD Project Red'in yeni mobil oyununda The Elder Scrolls: Blades'te yer alan savaş sisteminden ilham alınıyor.

Oyunu indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna tıklayarak oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.