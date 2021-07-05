The Witcher: Monster Slayer iOS İndir: Artırılmış gerçeklik destekli avlanma oyunu

Erkan Calp - 10 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Witcher: Monster Slayer, sizi seçkin bir canavar avcısı olmaya zorlayan artırılmış gerçeklik keşif oyunu. Çevrenizdeki gerçek dünyayı keşfederken, her dımda sizi başka hiçbir şeye benzemeyen karanlık bir fantastik maceranın derinliklerine götürüyor.

Canavarları takip edin, alışkanlıklarını öğrenin ve savaşa hazırlayın. En iyi silahları ve zırhları seçin ve savaşa girmeden önce üstünlük sağlamak için güçlü büyücü iksirleri hazırlayın. Deneyim kazandıkça ve daha tehlikeli düşmanlarla karşılaştıkça tanınan bir canavar avcısı olmak için becerilerinizi, donanımınızı ve taktiklerinizi geliştirmeniz gerekecek. Artırılmış gerçeklikten güç alan bu avlanma oyununda sizi neler mi bekliyor?

The Witcher: Monster Slayer iOS Özellikleri