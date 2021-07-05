The Witcher: Monster Slayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Spokko sp. z o.o
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The Witcher: Monster Slayer Android Artırılmış Gerçeklik oyununda canavarları avlıyorsunuz.
The Witcher: Monster Slayer, CD PROJEKT ailesinin bir parçası olan Spokko’nun konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu. Artırılmış gerçeklik (AR) rol yapma oyununda (RPG) profesyonel bir canavar avcısı rolünü üstleniyorsunuz.
The Witcher: Monster Slayer İndir
The Witcher: Monster Slayer, artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen Android telefonunuzda oynayabileceğiniz ücretsiz canavar avlama oyunu. Gerçek dünyada keşfe çıkıyor, canavarların izini sürüyor, davranışlarına bakıp savaş için hazırlıyorsunuz. Savaş öncesi silah ve zırhlarınızı kuşanmak dışında güçlü büyücü iksirleri hazırlarsanız üstünlük elde etme şansınız var. Gittikçe daha tehlikeli düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Hayatta kalmanın yolu becerilerinizi, donanımınızı ve taktiklerinizi geliştirmek. Çevrenizde yaşayan canavarları avlamak için hava koşullarına, günün saatine dikkat etmeli, tüm büyücü hislerinizi kullanmalısınız.
- Efsane olun
- Canavarları avlayın
- Artırılmış gerçeklikte savaşın
- Kupaları toplayın
- Görevlere atılın
The Witcher: Monster Slayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5
- DOSYA BOYUTU 1536.00 MB
- Üretici Spokko sp. z o.o
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The Witcher: Monster Slayer iOS İndir: Artırılmış gerçeklik destekli avlanma oyunu
The Witcher: Monster Slayer, sizi seçkin bir canavar avcısı olmaya zorlayan artırılmış gerçeklik keşif oyunu. Çevrenizdeki gerçek dünyayı keşfederken, her dımda sizi başka hiçbir şeye benzemeyen karanlık bir fantastik maceranın derinliklerine götürüyor.
Canavarları takip edin, alışkanlıklarını öğrenin ve savaşa hazırlayın. En iyi silahları ve zırhları seçin ve savaşa girmeden önce üstünlük sağlamak için güçlü büyücü iksirleri hazırlayın. Deneyim kazandıkça ve daha tehlikeli düşmanlarla karşılaştıkça tanınan bir canavar avcısı olmak için becerilerinizi, donanımınızı ve taktiklerinizi geliştirmeniz gerekecek. Artırılmış gerçeklikten güç alan bu avlanma oyununda sizi neler mi bekliyor?
The Witcher: Monster Slayer iOS Özellikleri
- Hedeflerinizin İzini Sürün: Çevrenizde yaşayan canavarları avlamak için gerçek zamanlı hava koşullarını, günün saatini ve tüm büyücü hislerinizi kullanın.
- Gelişmiş Artırılmış Gerçekliği Keşfedin: Keşfe zorlayan ve bildiğinizi sandığınız yerlere ilişkin algınızı değiştiren artırılmış gerçeklik özellikleriyle The Witcher’ın karanlık fantastik dünyasını gerçeğiniz haline getirin.
- Witcher Olun: Sizi The Witcher serisinden ilham alan destansı maceralara sürükleyen derin, hikaye odaklı görevleri deneyimleyin.
- Kılıcınızı Kuşanın: Hazırlığınızı tamamladıktan sonra, RPG’den ilham alan birinci şahıs dövüşlerde devasa, konsol kalitesinde canavarlarla savaşın.
- Kupaları Toplayın: Düzinelerce farklı canavarı yenin ve gerçek bir canavar avcısına layık bir koleksiyon oluşturun.