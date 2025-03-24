The Witcher Serisinde Dev İndirim! Çok Ucuza Alabilirsiniz

The Withcer serisini henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. CD Projekt RED'in efsane oyunları yüzde 85'e varan indirime girdi. Böylece oyunlar çok uygun fiyata satın alınabiliyor.

The Witcher Serisi İndirime Girdi

Steam'de başlatılan kampanya kapsmaında Yüzde 80 oranında indirime giren The Witcher 3: Wild Hunt'ın fiyatı 29,99 dolardan (1.136 TL) 5,99 dolara (226 TL) düştü. En iyi RPG oyunları arasında yer alan yapım Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

88 Metacritic puanıyla dikkat çeken The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition ise yüzde 85 oranında indirime giren. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı 14,99 dolardan (568 TL) 2,24 dolara (84,88 TL) düştü.

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut da yüzde 85 oranında indirime girdi. Satışa sunulduğu dönem çok sevilen oyunun fiyatı 7,49 dolardan (283 TL) 1,12 dolara (42 TL) düştü. Üç oyunu satın almak isteyen kişiler için de harika bir fırsat mevcut.

Serideki üç oyunun yer aldığı The Witcher Trilogy ise yüzde 82 indirim ile 47,22 dolardan (1.789 TL) 8,42 dolara (319 TL) düştü. Kampanya 27 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Steam üzerinden oyunları belirtilen tarihe kadar indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.