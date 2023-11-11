Netflix'ten Yeni Witcher İçeriği: The Witcher: Sirens of the Deep Fragmanı Yayınlandı!
Netflix, The Witcher evrenini konu alan içerikler üretmeye devam ediyor. The Witcher: Sirens of the Deep isimli yeni bir animasyon filmi duyuruldu.
The Witcher'ın 4. sezonu ufukta görünmüyor olabilir ancak Netflix'te Rivialı Geralt'a dair daha pek çok şey var.
Netflix, bugün düzenlediği Geeked Week etkinliğinde The Witcher: Sirens of the Deep'i duyurdu. The Witcher: Sirens of the Deep, ana dizinin 1. sezonunun tam ortasında geçen ve A Little Sacrifice adlı kısa öyküye dayanan bir animasyon filmi olacak.
The Witcher 3 video oyununun seslendirme sanatçısı Doug Cockle, Geralt rolünü bu animasyon filminde yeniden canlandıracak.
The Witcher: Sirens of the Deep Fragmanı
The Witcher: Sirens of the Deep Konusu
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, bir sahil köyündeki bir dizi saldırıyı araştırmak üzere işe alınır ve kendisini insanlar ile deniz insanları arasında yüzyıllardır süregelen bir çatışmanın içinde bulur. İki krallık arasındaki düşmanlıklar topyekûn bir savaşa dönüşmeden önce gizemi çözmek için eski ve yeni dostlarına güvenmek zorundadır.
The Witcher: Sirens of the Deep Yayın Tarihi
The Witcher. Sirens of the Deep'in 2024'ün sonlarına doğru Netflix'te yayınlanması bekleniyor.
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