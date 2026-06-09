The Wolf Among Us 2 Neden Bu Kadar Gecikiyor? İşte Nedeni

Yakın bir zaman önce Games Industry tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Telltale Games stüdyosundan Üst Yönetici Jamie Ottilie, The Wolf Among Us 2 ile ilgili gecikme durumuna ışık tuttu. Görünüşe göre işin içinde birden fazla etken var ve anlaşılabilir diyebiliriz.

The Wolf Among Us 2 ile İlgili Neler Yaşanmıştı?

The Wolf Among Us devam oyunu ilk olarak 2017 yılında duyurulmuş olsa da araya giren Telltale Games stüdyosunun kapanış hadisesi ile karanlığa gömülmüştü. Bu hadiseden iki yıl sonra, 2019 itibarıyla beklenen geri dönüşe imza atmış ve aynı yılın The Game Awards şovunda da yeniden duyurulmuştu.

Her ne kadar uzun zamandır hakkında yeni bir haber alamamış olsak da, 2024 yılının Ekim ayında Eurogamer sitesine açıklamada bulunan bir Telltale Games temsilcisi tarafından yapılan açıklama ile oyunun iptal edildiğine dair iddiaların asılsız olduğunun söylenmesi ile yüreklere su serpilmişti. Summer Game Fest'te sessizliğin bozulması da bunun sağlam bir teyidi olmuştu. Anca oyuncuların kafalarında büyük bir soru işareti vardı. Oyun neden bu kadar gecikmişti?

The Wolf Among Us 2'nin Gecikme Nedeni Ortaya Çıktı

Son yayınlanan fragmanı ile 2027 yılında satışa sunulması beklenen devam oyunu için Telltale Games stüdyosundan Üst Yönetici Jamie Ottilie, Games Industry tarafından yapılan bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar ile motor değişiminin gecikmelere neden olduğunu söyledi. Başlangıçta Unreal Engine 4 ile geliştirilen The Wolf Among Us 2, optimizasyon ve verimlilik konusunda beklenen seviyeye ulaşamamış. Araya COVID-19 da girince, teknik problemler ile evden çalışma sisteminin bir araya gelmesi ile süreç daha da zorlaşmış.

Hal böyle olunca, Unreal Engine 5 motoruna geçmek gibi zorlu bir karar vermek durumunda kalmıştılar. Bu da, yıllarca üzerinde çalışılan bazı içeriklere veda etmeyi gerektirmiş. Dahası ise bu geçişin, aynı zamanda istenilen yöne gitmeyen yılların emeğinin geride bırakıldığı teknik bir sıfırlama olarak da nitelendiriliyor. Öyle ki halihazırdaki birçok bölüm ve sistem de yeniden ele alınmış.

Yaşanan gecikmenin bir diğer nedeni de çıkış tarihi konusunda eskiye oranla daha temkinli davranılmasıymış. Son halinden memnun olunmadıkça net bir çıkış tarihi verilmeyecekmiş. Haliyle The Wolf Among Us 2 çıkış tarihini öğrenebilmek için birazcık daha beklemek gerekebilir.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmasa da 2027 yılında çıkacağı söylenen The Wolf Among 2 ile Bigby geri dönüş yapacak. Bir dizi seri cinayetten edinilen bilgiye bakılır ise etrafta ölümcül bir canavar gezinmektedir. Fabletown topluluğu ile el ele veren karakterimiz, kendilerine verilen göreve bağlı olarak, hızlı çalışmak ve ortadaki gizemi açığa çıkartmak durumunda olacak. Elbette bu esnada üstesinden gelmemizin gerekeceği ufak bir iş yeri draması ve mücadele etmemiz gereken bir teneke adam da olacak.

Editörün Yorumu

2018 yılındaki kapanma hadisesinin Telltale Games stüdyosunun tarihinde büyük bir kırılma olduğunu anlayabiliyorum. Bu da mevcut yönetimin ve geliştirici ekibin eskiye oranla daha dikkatli davranmasını gerektiriyor. Zaten oyunları bölümler halinde yayınlama planına da çoktan veda edilmişti. Yani elektriklerin kısa süreli gidip gelmesi gibi stüdyonun kısa süreli de olsa kapalı kalması, bazı şeylerin yeniden düşünülmesini sağlamış.

Elbette elde olmayan COVID-19 gibi sebepler de işin içine girince, The Wolf Among Us devam oyununun bu kadar gecikmesi de gayet anlaşılabilir bir durum diyebilirim. Bakalım bu çalkantılı sürecin ardından, karşımıza nasıl bir devam oyunu gelecek? Bunu en az sizler kadar ben de çok merak ediyorum.