Threads'in Arama Özelliği Tüm Dillerde Kullanıma Açıldı!

Meta'nın X rakibi Threads, anahtar kelime arama özelliğini uygulamanın mevcut olduğu tüm pazarlara genişleterek daha rekabetçi hâle geliyor.

İlk olarak Ağustos ayında Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan pazarlarda test edilen özellik, Eylül ayında ABD de dâhil olmak üzere İngilizce ve İspanyolca konuşulan diğer birçok ülkeye yayıldı. Instagram başkanı Adam Mosseri'ye göre artık anahtar kelime araması tüm dillerde destekleniyor.

Bu özellik, şu anda ayda yaklaşık 100 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamayı daha geniş ve küresel bir kitle için daha kullanışlı hâle getirecek.

Threads ekibi, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere yanıt olarak uygulamayı hızla geliştiriyor ve lansmanını takip eden aylarda kronolojik takip akışı, web uygulaması, beğenilerinizi görüntülemenin bir yolu, anketler, GIF'ler, hashtag desteği, düzenleme düğmesi, profil değiştirme ve daha birçok özelliği platforma ekledi.

Arama Özelliğine Yenilikler de Gelecek

Bugünkü notunda Mosseri ek olarak arama konusunda daha fazla iyileştirmenin de yakında geleceğini söyledi.

Threads'in arama kısmında bazı filtre ve engellemeler de var. Örneğin şimdilik aramada "long covid" gibi terimler ve ilgili ifadeler engelleniyor ve kullanıcılar güncel bilgiler için CDC'nin web sitesine yönlendiriliyor ancak bu gibi örneklerin gelecekte artıp artmayacağı belirsiz.

Yaklaşık 100 milyon aylık kullanıcısı olan Threads, X'in sahibi Elon Musk'a göre Eylül ayı itibariyle yaklaşık 550 milyon aylık aktif kullanıcısı olan X'ten hâla daha küçük ancak Threads, X'in desteklediği tüm pazarlarda henüz mevcut değil, bu da büyümesini sınırlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.