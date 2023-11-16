Merakla Beklenen Hashtag'ler Nihayet Threads'e Geliyor!

Meta'nın Threads uygulaması X'in en büyük rakiplerinden biri ve X'te yer alan pek çok özelliği platformuna eklemekle uğraşıyor. Bugün de merakla beklenen hashtag'lerin programa yakında ekleneceği açıklandı ancak elbette bazı farklılıklar var.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in gönderileri ilgi alanlarına ya da temalara göre kategorize etmek için Threads'teki konuları etiketleme özelliğini test etmeye başladıklarını duyurdu. Kullanıcılar "#" sembolünü kullanarak etiketler özelliğini kullanabilecek olsalar da etiketler gösterildiğinde X'te olduğu gibi "#" sembolü görüntülenmeyecek. Bunun yerine etiketler tıklanabilir mavi bağlantılar olarak görünecek.

Şirket TechCrunch'a yaptığı açıklamada testlerin ilk olarak Avustralya'da başlayacağını ve Threads ekibinin daha sonra kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak özelliği geliştireceğini söyledi.

Threads Hashtag'leri Nasıl Çalışacak?

Yeni etiketleri kullanmak için Threads uygulamasında # yazmakla uğraşmanıza da gerek olmayacak. '#' içeren ayrı bir kısım bulunacak. Yazmaya başladığınızda, etiketinizi otomatik olarak tamamlamanıza yardımcı olmak için çeşitli etiketler görünecek veya sıfırdan yeni bir etiket oluşturabileceksiniz.

Etiketi seçip gönderinizi yayınladıktan sonra herkes aynı konudaki diğer ilgili gönderileri görmek için etikete tıklayabilecek.

Ayrıca X'ten farklı olarak Threads, bir gönderide aynı anda yalnızca bir etikete izin verecek. Bu da muhtemelen şirketin X'te olduğu gibi spam gönderiler atılmasını engellemek için aldığı bir karar.

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