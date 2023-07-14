Threads Düşüşe Geçti: İlk Günden Eser Yok 

Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta, Twitter replikası olarak adlandırılan yeni uygulaması Threads’in düşüşüne engel olamıyor. Piyasaya sürüldüğü ilk gün 30 milyon kullanıcı tarafından indirilen uygulama son günlerde kullanıcı kaybetmeye başladı.

Threads'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Düşmeye Başladı

Twitter’ın getirmiş olduğu bazı kısıtlamalar sonrasında kullanıma sunulan metin tabanlı uygulama Threads'ın Sensor Tower ve Similar web'in yayınlamış olduğu verilerde oldukça sert bir düşüş yaşadığı gözlemleniyor.

Sensor Tower yapmış olduğu hesaplamalara göre ilk gün yaşanan olağanüstü aktif kullanıcı sayısının bir haftalık süreçte yaklaşık yüzde 20 azaldığını tespit etti.

Yaşanan düşüş hakkında konuşan Meta sözcüsü konu hakkında şunları söyledi: “Henüz erken olsa da Threads'in beklentilerimizi aşan ilk başarısı bizi heyecanlandırıyor. Uygulamayı 9 gün önce kullanıma sunduk ve şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak, yeni özellikler sunmak ve önümüzdeki aylarda deneyimi geliştirmeye devam etmek."

Meta’nın yeni uygulaması Threads’te yaşanan bu gelişme yeni açılan bir uygulama için oldukça normal bir durum. İçerik anlamında diğer sosyal medya uygulamalarından daha sığ olan yeni uygulamanın geleceğini getireceği yeni özellikler belirleyecek.

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