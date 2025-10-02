Threads'ten Reddit'ti Unutturacak Özellik: 100'den Fazla Yeni Topluluk!
Meta Threads'in topluluklar özelliğini duyurdu. Firma, kullanıcıların yeni özelliği deneyimlemesi amacıyla platformda şimdiden 100'den fazla topluluk oluşturdu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Meta, Threads kullanıcılarının çeşitli konu başlıkları ile ilgili özel konu başlıkları oluşturabilmesini sağlayan topluluklar özelliğini duyurdu.
- Şimdilik beta aşamasında olan özellik Meta'nın oluşturduğu 100'den fazla topluluk ile test ediliyor.
- Platformdaki her bir topluluğun özel bir beğen emojisine sahip olacağı ve topluluk oluşturan kullanıcılara özel rozetler tanımlanacağı belirtiliyor.
Meta, Instagram'a bağlı olarak çalışan ünlü mikroblog platformu Threads için sürpriz bir özelliği hayata geçirdi. Şirket, X (Twitter)'ın rakibi olarak geliştirilen platforma Reddit'ten aşina olduğumuz topluluklar özelliğini getirdi.
Bu yeni özellikle birlikte daha önce hashtag'ler aracılığıyla bir araya gelen benzer ilgi alanlarına sahip kişiler artık özel paylaşım alanları üzerinden daha kolay bir şekilde etkileşim kurabilecek. Detaylar haberde.
Şimdiden 100'den Fazla Topluluk Oluşturuldu
Bilmeyenler için pek çok Threads kullanıcısı, uzun bir süredir "kitap Threads" veya "film Threads" gibi ifadelerle ortak ilgi alanlarına sahip kişiler için özel gruplar oluşturuyordu. Meta, kullanıcılar arasında popülerleşen bu trendi fark ederek "topluluklar" isimli yeni özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu.
Şirketin açıklamasına göre topluluklar, basketboldan sinemaya kadar pek çok konuda benzersiz bakış açılarını ve sohbetleri bir araya getiren paylaşım alanları olarak öne çıkacak. Kullanıcılar şimdilik beta aşamasında olan yeni özelliği, kısa bir süre önce açılan 100'den farklı topluluk üzerinden deneyimleyebiliyor.
Bu topluluklar arasından öne çıkan bazı özel paylaşım alanları şu şekilde:
- AI Threads: Yapay Zeka Sohbetleri
- Art Threads: Sanat Sohbetleri
- Book Threads: Kitap Sohbetleri
- Cats of Threads: Threads Kedileri
- Design Threads: Tasarım Sohbetleri
- Dogs of Threads: Threads Köpekleri
- F1 Threads: F1 Sohbetleri
- Fashion Threads: Moda Sohbetleri
- Gaming Threads: Oyun Sohbetleri
- Hiking Threads: Doğa Yürüyüşü Sohbetleri
- KPop Threads: K-Pop Sohbetleri
- MMA Threads: MMA Sohbetleri
- Music Threads: Müzik Sohbetleri
- NBA Threads: NBA Sohbetleri
- NFL Threads: NFL Sohbetleri
- Photographers of Threads: Threads Fotoğrafçıları
- Tech Threads: Teknoloji Sohbetleri
- TV Threads: Dizi & Film Sohbetleri
- WNBA Threads: WNBA Sohbetleri
Kullanıcılar an itibariyle bu topluluklara katılıp konu başlıkları ile ilgili paylaşımları görüntüleyebiliyor ve bizzat gönderiler yayınlayabiliyor. Hatta Threads'in yeni CEO'su Connor Hayes de NBA Threads, NFL Threads ve TV Threads gibi topluluklara katılarak paylaşımlarda bulunuyor.
Her Topluluğa Özel "Beğen" Emojisi Geliyor
Bu yeni özelliğin en dikkat çekici detaylarından biri, her topluluğun kendine ait özel bir "Beğen" emojisine sahip olması. Meta, bunun üyeler arasındaki etkileşimlere "belirgin bir aidiyet hissi" katacağını belirtiyor.
Topluluklara arama aracı üzerinden ulaşılabileceği gibi mavi renkli konu etiketleri aracılığıyla da erişilebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar uygulamanın sol menüsü veya profil bölümündeki "İlgi Alanları" listesi üzerinden katıldığı toplulukları görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte ilerleyen dönemde topluluk oluşturan kullanıcılara özel profil rozetleri verileceği de belirtiliyor.
Threads, X'in Ücretli Özelliğini Bedavaya Kullanıma Sundu
Meta'nın ünlü mikroblog platformu Threads, rakibi X'in ücretli olarak sunduğu 10 bin karakter sınırını tüm kullanıcılara bedava olarak sunmaya başladı.
Peki siz Threads'in yeni topluluklar özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi topluluklara katılacaksınız? Yorumlarda buluşalım.