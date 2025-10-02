Threads'ten Reddit'ti Unutturacak Özellik: 100'den Fazla Yeni Topluluk!

Meta, Instagram'a bağlı olarak çalışan ünlü mikroblog platformu Threads için sürpriz bir özelliği hayata geçirdi. Şirket, X (Twitter)'ın rakibi olarak geliştirilen platforma Reddit'ten aşina olduğumuz topluluklar özelliğini getirdi.

Bu yeni özellikle birlikte daha önce hashtag'ler aracılığıyla bir araya gelen benzer ilgi alanlarına sahip kişiler artık özel paylaşım alanları üzerinden daha kolay bir şekilde etkileşim kurabilecek. Detaylar haberde.

Şimdiden 100'den Fazla Topluluk Oluşturuldu

Bilmeyenler için pek çok Threads kullanıcısı, uzun bir süredir "kitap Threads" veya "film Threads" gibi ifadelerle ortak ilgi alanlarına sahip kişiler için özel gruplar oluşturuyordu. Meta, kullanıcılar arasında popülerleşen bu trendi fark ederek "topluluklar" isimli yeni özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu.

Şirketin açıklamasına göre topluluklar, basketboldan sinemaya kadar pek çok konuda benzersiz bakış açılarını ve sohbetleri bir araya getiren paylaşım alanları olarak öne çıkacak. Kullanıcılar şimdilik beta aşamasında olan yeni özelliği, kısa bir süre önce açılan 100'den farklı topluluk üzerinden deneyimleyebiliyor.

Bu topluluklar arasından öne çıkan bazı özel paylaşım alanları şu şekilde:

AI Threads: Yapay Zeka Sohbetleri

Art Threads: Sanat Sohbetleri

Book Threads: Kitap Sohbetleri

Cats of Threads: Threads Kedileri

Design Threads: Tasarım Sohbetleri

Dogs of Threads: Threads Köpekleri

F1 Threads: F1 Sohbetleri

Fashion Threads: Moda Sohbetleri

Gaming Threads: Oyun Sohbetleri

Hiking Threads: Doğa Yürüyüşü Sohbetleri

KPop Threads: K-Pop Sohbetleri

MMA Threads: MMA Sohbetleri

Music Threads: Müzik Sohbetleri

NBA Threads: NBA Sohbetleri

NFL Threads: NFL Sohbetleri

Photographers of Threads: Threads Fotoğrafçıları

Tech Threads: Teknoloji Sohbetleri

TV Threads: Dizi & Film Sohbetleri

WNBA Threads: WNBA Sohbetleri

Kullanıcılar an itibariyle bu topluluklara katılıp konu başlıkları ile ilgili paylaşımları görüntüleyebiliyor ve bizzat gönderiler yayınlayabiliyor. Hatta Threads'in yeni CEO'su Connor Hayes de NBA Threads, NFL Threads ve TV Threads gibi topluluklara katılarak paylaşımlarda bulunuyor.

Her Topluluğa Özel "Beğen" Emojisi Geliyor

Bu yeni özelliğin en dikkat çekici detaylarından biri, her topluluğun kendine ait özel bir "Beğen" emojisine sahip olması. Meta, bunun üyeler arasındaki etkileşimlere "belirgin bir aidiyet hissi" katacağını belirtiyor.

Topluluklara arama aracı üzerinden ulaşılabileceği gibi mavi renkli konu etiketleri aracılığıyla da erişilebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar uygulamanın sol menüsü veya profil bölümündeki "İlgi Alanları" listesi üzerinden katıldığı toplulukları görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte ilerleyen dönemde topluluk oluşturan kullanıcılara özel profil rozetleri verileceği de belirtiliyor.

Peki siz Threads'in yeni topluluklar özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi topluluklara katılacaksınız? Yorumlarda buluşalım.