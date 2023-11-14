Threads'in Beklenen Özelliği Geldi: Artık Hesaplar Ayrı Olarak Silinebilecek!

Meta, aylar sonra Instagram hesabınızı da silmek zorunda kalmadan Threads profilinizi silmeniz için bir yol sunmaya başladı.

Instagram patronu Adam Mosseri'nin gönderisine göre yeni özelliğe ayarlar menüsünde yer alan yeni bir "Profili Sil veya Devre Dışı Bırak" bölümünden erişebileceksiniz.

Sadece Threads profilinizi silebilmenizi sağlayan bu yeni özellik, Instagram hesabıyla kaydolmanızı gerektiren uygulamayla ilgili ilk şikayetlerden birini nihayet çözüyor.

Gönderilerinizin Başka Uygulamalarda Gözükmesini de Kapatabileceksiniz

Mosseri ayrıca platformun, Threads gönderilerinizin Facebook ve Instagram'da öne çıkarılmasını devre dışı bırakmanın bir yolunu sunduğunu da paylaştı. Mosseri, bu özelliğin ilk olarak hafta sonu ortaya çıktığını ve Meta'nın "deneyim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istediğinize dair geri bildirimler aldıktan sonra" bu özelliği kullanıma sunduğunu söyledi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçen ay Threads'in aylık 100 milyona yakın kullanıcısı olduğunu söylemişti ancak sosyal medya platformu her geçen ay kullanıcı kaybetmeye devam ediyor ve Meta uygulamaya yeni özellikler getirse de pek çok analiz şirketi platformun geleceğini parlak görmüyor.

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