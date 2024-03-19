Threads'in Merakla Beklenen 'Trendler' Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Meta, ilk kullanıma sunduğu günden bu yana Threads'in aktif kullanıcı tabanını uygulamada tutmaya ve uygulamayı X'e karşı olan rekabetinde güçlü konumda tutmak adına çabalarını sürdürüyor. Bugün ise merakla beklenen özelliklerden biri daha kullanıma sunuldu.

Meta nihayet X'te yer alan popüler Trendler kısmını Threads'te de o an neyin popüler olduğunun görülebilmesi için uygulamasına getiriyor. Mark Zuckerberg, hizmetin "şu anda Trend olan" ismiyle öncelikli olarak ABD kullanıcılarına sunduklarını açıkladı.

'Trendler' Şimdilik Bazı Sınırlamalara Sahip

Şirketin kullanıma sunduğu özellik geçtiğimiz aylarda bir dizi testlerden geçti ve "insanların şu anda neyle ilgilendiğine dayalı olarak" bir avuç konuyu ortaya çıkarmak için yapay zekâyı kullanıyor. Trendler, Threads'in arama sayfasında görünecek ve ayrıca kullanıcıların Sizin İçin akışındaki gönderilerinin arasında da yer alacak.

Özelliğin şimdilik bazı sınırlamalarla çalıştığını da belirtmek gerek. Threads, zaman farketmeksizin yalnızca beş trend konuyu gösteriyor, bu da muhtemelen listeyi nispeten daha derli toplu tutma ve organik olarak en güncel ve popüler konuları yansıtma girişimiyle ilgili. Öyle ki X'te farklı türden botlarla liste çok rahat manipüle edilebiliyor.

Meta, Trendler kısmında öne çıkan konuları incelemek ve trendlerin şirketin güvenlik kurallarına uygun olmasını sağlamak için "içerik uzmanları" istihdam ettiğini belirtti.

Peki siz Threads'i aktif olarak kullanıyor musunuz? Uygulamanın geldiği son nokta hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.