X ile Özdeşleşen İki Özellik Daha Threads'e Geldi!

Threads nihayet GIF'ler ve anketler göndermek için kendi dâhili özelliklerine sahip.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliklerin platforma ne zaman geleceğini sorgulayan bir dizi kullanıcıya kendi GIF'leri ve anketleriyle yanıt vererek yeni gelen özellikleri açıkladı.

Her iki özellik de Threads uygulamasında ve web'de kullanıma sunulmaya başlandı ancak anketlerin Threads'e gelmesi biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor.

GIF'ler ve Anketler Threads'e Geldi

Kullanıcılar daha önce üçüncü parti klavyeler gibi geçici çözümler kullanarak ya da başka bir yerden kopyalayıp yapıştırarak GIF gönderebilirken, uygulamanın kendisinde yerel bir seçenek yoktu. Artık kullanıcılar gönderi oluşturma penceresinde resim galerisi seçeneğinin yanında bir GIF seçeneği görecek ve bu seçenek, aralarından seçim yapabilecekleri aranabilir bir GIPHY kitaplığını açacak.

Anketler ise başkalarının oylaması için dört adede kadar seçenek ekleyebilecek ve kimin yanıt verip veremeyeceğini kontrol edebilecek. Anketler yayınlandıktan sonra 24 saat boyunca açık kalacak ve yalnızca ankete yanıt veren kişiler sonuçları görebilecek. Anket seçeneği, gönderi oluşturma araç çubuğunda üç yatay çizgi olarak görünecek.

GIF'ler ve anketler, yıllardır X'in en temel özellikleri arasında yer alıyor ve alternatif olarak Threads'e yönelen kullanıcılar başından beri bu özellikleri görmek istiyordu.

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