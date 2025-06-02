Marvel'ın Yeni Nesil Avengers Dediği Ekip MCU Standardına Uyum Sağlayamadı

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en genç üyesi olan Thunderbolts*, 180 milyon dolarlık yapım bütçesini katlayarak 369.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Hesaplamalara göre film; sinema ve pazarlama masraflarını çıkarmak için 360 ila 450 milyon dolar arası gelir elde etmeli. Thunderbolts*, bu eşiğe yaklaşmış görünüyor.

Ancak öte yandan, MCU evreni genelinde bakıldığı zaman Thunderbolts*, beklentileri yeterince karşılayamadı ve gişede beklentilerin altında kaldı.

Thunderbolts* Gişe Hasılatı 400 Milyon Dolar Eşiğinde Kalabilir

Box Office Mojo'dan alınan son verilere göre, Thunderbolts* son hafta sonunda ABD'de yaklaşık 5 milyon dolar hasılat elde etti. Gişe analisti Luiz Fernando, sosyal medyada yaptığı açıklamada, filmin küresel gişe hasılatının 380-390 milyon dolar aralığında tamamlanacağını tahmin ediyor.

Tüm başarısına ve rakamlara rağmen bu film, MCU'nun en düşük üçüncü gişe hasılatına sahip filmi konumunda. Thunderbolts*, Marvel Studios tarafından yeni "Avengers" olarak nitelendirilse de, izleyicilerin aynı fikirde olmadığı gerçeği ortada gibi görünüyor. Beklenen büyük gişe başarısını yakalayamasa da, sinemalardaki gösteriminin ardından dijital satışlar ve ev sineması formatlarıyla stüdyonun kâr elde etmesi bekleniyor.

Thunderbolts* Devam Filmi Gelecek Mi?

Filmin post-credit (jenerikten sonra gelen) sahnesindeki detaylar, Thunderbolts*'un bir devam hikayesi olacağı ihtimaline göz kırpıyordu. Marvel Studios her ne kadar devam filmine ilişkin bir açıklama yapmamış olsa da, Thunderbolts* ekibinin MCU'daki rolü, o son sahne sayesinde genişlemişti. Öte yandan filmin gişede Lilo & Stitch, Mission Impossible - The Final Reckoning gibi çok güçlü rakipleri de vardı.

Sizce Marvel, gişedeki diğer rakiplerin performansından çekinir mi yoksa karşılık verecek yeni bir projeyle mi gelir? Yorumlarda tartışalım.