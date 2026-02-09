Mac Mini'ye Yeni Rakip: 64 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı!

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Thunderobot, Mix Pro II isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla beraber bilgisayarın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini bilgisayar, üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. PC ayrıca 64 GB RAM seçeneğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Thunderobot Mix Pro II Özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra 5 225H / Core Ultra 7 255H / Core Ultra 9 285H

Intel Core Ultra 5 225H / Core Ultra 7 255H / Core Ultra 9 285H RAM: 32 GB / 64 GB DDR5-5600 (128GB'a kadar yükseltilebilir)

32 GB / 64 GB DDR5-5600 (128GB'a kadar yükseltilebilir) Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran Kartı: Intel Arc mimarisine sahip entegre GPU

Intel Arc mimarisine sahip entegre GPU Portlar: 2 x 2.5GbE ethernet, Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C (DisplayPort), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

2 x 2.5GbE ethernet, Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C (DisplayPort), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 Boyut: 140 x 138,8 x 51,4 mm

140 x 138,8 x 51,4 mm İşletim Sistemi: Windows 11

Thunderobot Mix Pro II, Intel Core Ultra 5 225H, Core Ultra 7 255H ve Core Ultra 9 285H olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Core Ultra 5 225H, 14 çekirdek içeriyor. Arrow Lake mimarisine sahip olan işlemci normalde 1.7 GHz, turbo modda ise 4.9 GHz hıza ulaşabiliyor.

Intel Core Ultra 7 255H altı adet performans, sekiz adet verimlilik ve iki adet düşük güç verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Performans çekridekleri 5.1 GHz, verimlilik çekirdekleri 4.4 GHz, düşük güç çekirdekleri ise 2.5 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu işlemci de Arrow Lake mimarisine sahip.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Core Ultra 9 285H, altı adet performans, sekiz adet verimlilik ve iki adet düşük güç verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Performans çekirdekleri 5.4 GHz, verimlilik çekirdekleri 4.5 GHz, düşük güç verimlilik çekirdekleri ise 2.5 GHz hıza ulaşabiliyor.

Bilgisayarda 32 GB ve 64 GB DDR 5 5600 MHz RAM seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar RAM kapasitesini 128 GB'a kadar arttırabiliyor. Depolama tarafında ise 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD yer alıyor. Depolama alanı 4 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen mini PC, 140 x 138,8 x 51,4 mm boyutlarına sahip.

Thunderobot Mix Pro II Fiyatı

Thunderobot Mix Pro II'nin 32 GB RAM ve Intel Core Ultra 5 işlemciye sahip sürümü için 4 bin 999 yuan (31 bin 503 TL), 32 GB RAM ve Intel Core Ultra 7 işlemciye sahip sürümü için 6 bin 999 yuan (44 bin 104 TL), 64 GB RAM ve Intel Core Ultra 9 işlemciye sahip sürümü için 10 bin 499 yuan (66 bin 163 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan bilgisayarın Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.