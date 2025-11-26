THY Zirvede! Avrupa'nın En İyi Havayolları Belli Oldu!

Havacılık sektörünün en prestijli değerlendirmelerinden biri olan Skytrax World Airline Awards, 2025 yılı sonuçlarını yayımladı. Her yıl milyonlarca yolcunun katıldığı kapsamlı anketlerle oluşturulan araştırma Avrupa’nın en yüksek kaliteye sahip havayollarını bir kez daha sıraladı. Bu yılın sonuçları ise özellikle Türkiye’de heyecanla karşılandı. İşte detaylar…

Skytrax 2025 Avrupa’nın En İyi Havayolları Listesi!

Turkish Airlines Air France Swiss International Air Lines British Airways Lufthansa Virgin Atlantic Iberia KLM Royal Dutch Airlines Austrian Airlines Finnair

Skytrax tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme; kabin içi hizmet, ikram kalitesi, uçak içi konfor, yer hizmetleri, fiyat/performans oranı ve müşteri memnuniyeti gibi çok sayıda kriteri kapsıyor. 2025 listesinde Avrupa’nın lideri yeniden Turkish Airlines oldu.

Raporda THY’nin özellikle uzun hatlardaki hizmet kalitesi, geniş uçuş ağı, Business Class performansı ve ikramlarıyla rakiplerinden ayrıldığı belirtiliyor. Air France ve Swiss’in modern kabin güncellemeleri ve müşteri deneyimi yatırımları ise onları üst sıralarda tuttu.

Avrupa’nın büyük taşıyıcıları arasındaki rekabetin bu yıl daha da arttığı görülürken, Skytrax değerlendirmesi kıtanın hizmet standartlarının giderek yükseldiğini gösteriyor. Türk Hava Yolları'nın güncel filosunu ve uçak sayısını incelemek isterseniz buraya tıklayınız.