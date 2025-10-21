HBO Max Zamlandı! İşte Yeni Fiyatlar

Warner Bros. Discovery çatısı altında faaliyet gösteren popüler dijital akış platformu HBO Max'in küresel abonelik fiyatlarına zam geldi. Birçok popüler yapımı kütüphanesinde bulunduran platform artık daha pahalı. Peki fiyatı ne kadar oldu? İşte HBO Max güncel global abonelik fiyatı...

HBO Max Fiyatı Yurt Dışında Zamlandı

HBO Max, küresel olarak tüm abonelik planlarına zam yaptı. En ucuz olan reklamlı planın fiyatı aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara, yıllık olarak ise 99,99 dolardan 109,99 dolara yükseldi. Standart plan da zamdan nasibini aldı. Öyle ki aylık 16,99 dolardan 18,49 dolara, yıllık 169,99 dolardan 184,99 dolara çıktı.

En yüksek artış ise Premium planında yaşandı. Bu planın aylık ücreti 20,99 dolardan 22,99 dolara, yıllık ücreti ise 209,99 dolardan 229,99 dolara yükseldi. HBO'nun açıklamasına göre zam yeni aboneler için hemen devreye sokuldu. Mevcut kullanıcılar ise 20 Kasım’dan sonraki yenilemelerinde güncel abonelik ücretiyle devam edecek.

Plan Aylık Fiyat - Eski Aylık Fiyat - Yeni Yıllık Fiyat - Eski Yıllık Fiyat - Yeni Değişim Reklamlı 9,99 dolar 10,99 dolar 99,99 dolar 109,99 dolar +1 dolar / +10 dolar Standart 16,99 dolar 18,49 dolar 169,99 dolar 184,99 dolar +1,50 dolar / +15 dolar Premium 20,99 dolar 22,99 dolar 209,99 dolar 229,99 dolar +2 dolar / +20 dolar

Aslına bakacak olursak bu fiyat artışı sürpriz değil. Zira HBO Max CEO’su David Zaslav bir süredir zam sinyali veriyordu. Zaslav, kısa süre önce yaptığı açıklamada platformun sunduğu içerik kalitesine göre rakiplerine kıyasla ucuz olduğunu söylemişti. Bu açıklama bugünkü zam kararının habercisiydi. Öte yandan henüz ülkemizde ise bir artış yaşanmadığını söyleyelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Güncel HBO Max abonelik fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.