HBO Max Zamlandı! İşte Yeni Fiyatlar
Popüler dijital akış platformu HBO Max, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Peki ne kadar oldu? İşte yeni HBO Max abonelik fiyat tablosu...
⚡ Önemli Bilgiler
- HBO Max abonelik fiyatı zamlandı.
- Reklamlı planın fiyatı 9,99 dolardan 10,99 dolara, standart 16,99 dolardan 18,49 dolara yükseldi.
- En pahalı plan olan Premium ise artık 20,99 dolar yerine 22,99 dolar.
Warner Bros. Discovery çatısı altında faaliyet gösteren popüler dijital akış platformu HBO Max'in küresel abonelik fiyatlarına zam geldi. Birçok popüler yapımı kütüphanesinde bulunduran platform artık daha pahalı. Peki fiyatı ne kadar oldu? İşte HBO Max güncel global abonelik fiyatı...
HBO Max Fiyatı Yurt Dışında Zamlandı
HBO Max, küresel olarak tüm abonelik planlarına zam yaptı. En ucuz olan reklamlı planın fiyatı aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara, yıllık olarak ise 99,99 dolardan 109,99 dolara yükseldi. Standart plan da zamdan nasibini aldı. Öyle ki aylık 16,99 dolardan 18,49 dolara, yıllık 169,99 dolardan 184,99 dolara çıktı.
En yüksek artış ise Premium planında yaşandı. Bu planın aylık ücreti 20,99 dolardan 22,99 dolara, yıllık ücreti ise 209,99 dolardan 229,99 dolara yükseldi. HBO'nun açıklamasına göre zam yeni aboneler için hemen devreye sokuldu. Mevcut kullanıcılar ise 20 Kasım’dan sonraki yenilemelerinde güncel abonelik ücretiyle devam edecek.
|Plan
|Aylık Fiyat - Eski
|Aylık Fiyat - Yeni
|Yıllık Fiyat - Eski
|Yıllık Fiyat - Yeni
|Değişim
|Reklamlı
|9,99 dolar
|10,99 dolar
|99,99 dolar
|109,99 dolar
|+1 dolar / +10 dolar
|Standart
|16,99 dolar
|18,49 dolar
|169,99 dolar
|184,99 dolar
|+1,50 dolar / +15 dolar
|Premium
|20,99 dolar
|22,99 dolar
|209,99 dolar
|229,99 dolar
|+2 dolar / +20 dolar
Aslına bakacak olursak bu fiyat artışı sürpriz değil. Zira HBO Max CEO’su David Zaslav bir süredir zam sinyali veriyordu. Zaslav, kısa süre önce yaptığı açıklamada platformun sunduğu içerik kalitesine göre rakiplerine kıyasla ucuz olduğunu söylemişti. Bu açıklama bugünkü zam kararının habercisiydi. Öte yandan henüz ülkemizde ise bir artış yaşanmadığını söyleyelim.
