Yurt Dışından Ucuz Ürün Alma Devri Kapandı: 30 Euro Limiti Kaldırıldı

Yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan 30 Euro'ya kadar gümrüksüz alışveriş muafiyeti kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışı alışverişlerindeki 30 euro gümrük muafiyeti tamamen kaldırıldı.

Yurt Dışıntan Ucuz Ürün Alma Devri Kapandı: 30 Euro Limiti Kaldırıldı

Türkiye'deki yurt dışı alışveriş kuralları kökten değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, daha önce 30 Euro olarak belirlenen gümrük vergisi muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla birlikte, Temu gibi platformlar aracılığı ile yurt dışından "gümrüksüz" ürün getirme dönemi resmen sona ermiş oldu.

Yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından sipariş edilen ürünün fiyatı ne olursa olsun gümrük işlemlerinden geçmesi zorunlu olacak. Geçmişte sadece kargo dahil satış bedeli 30 Euro'yu geçen ürünler için uygulanan bu kural, artık her ürün geçerli.

Tüketicilerin sipariş ettikleri ürünler için gümrük müşavirliği hizmeti alması ve ilgili vergileri ödemesi gerekecek. Bu da 1-2 euroluk ürünlerde bile gümrük prosedürü uygulanacağı ve en ucuz ürün için bile maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışından alışveriş yapması her geçen gün biraz daha zaman alıyor. Yurt dışı alışveriş limitleri de son yıllarda defalarca düşürülmüştü. 2024'te 150 Euro olan limit, önce 30 Euro'ya düşmüş sonra da kargo dahil 30 Euro ile sınırlandırılmıştı.

Şimdi ise tamamen kaldırıldı. Düzenleme, mevcut siparişlerin ve kargodaki ürünlerin mağduriyet yaratmaması adına hemen devreye girmeyecek. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu da bir aylık bir süreniz olduğu anlamına geliyor.