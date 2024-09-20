İlk Ceza Geldi: Sarı Sitedeki Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak!

Ekonomi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kanayan yarası. Hayat pahalılığı, vergiler ve dolar kuru gibi problemlerle mücadele eden insanımız, tüm bu sorunlara rağmen yine de bir şeylere sahip olmak ve geleceğini garanti almak için elinden geleni yapıyor.

Elbette ki düşük faizli konut kredisi gibi kampanyalar ev ve araba gibi 'hayalleri" çok daha ulaşılabilir kılıyor. Ancak fırsatçılar, vatandaş için işlerin kolaylaştığına dair en ufak bir koku aldıkları an harekete geçerek bu hayellerden daha fazla para kazanmak istiyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçılara göz açtırmayacağının sinyalini verdi. İşte detaylar!

Ticaret Bakanlığı Konutta Fırsatçılığa İzin Vermeyecek

Sosyal medya bir süredir Ziraat Bankası'nın üzerinde çalıştığı iddia edilen konut kredisi kampanyasını konuşuyor. Mevcut kredilere kıyasla daha düşük bir faiz oranı sunması beklenen kampanya pek çok kişi için yeni bir ev alma meselesini hayal olmaktan çıkaracak gibi duruyor.

Ancak fırsatçı hatta dolandırıcılar, henüz ortada olmayan düşük faizli kredi kampanyasını bile fırsata çevirdi. Pek çoğumuzun kullandığı sahibinden'deki ilanlara göz atan kullanıcılar, durgun piyasaya rağmen kısa sürede evlerin fiyatlarında ciddi artış oranları gözlemledi.

Bu ilanlardan özellikle bir tanesi 7 milyon 250 bin TL'ye listelenen bir ev oldu. Söz konusu ilanın sahibi emlak ofisi, evin fiyatına bir günde 1 milyon 750 TL zam yaptı ve fiyatı 9 milyon TL'ye çıkardı. Hatırlatmakta fayda var ki şu noktada bu uçuk zam için tutarlı bir neden yok. Bu nedenle değişim tepkilere yol açtı.

Hızla büyüyen konuya Ticaret Bakanlığı da el attı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı ve söz konusu işletmeye 100 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.



Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret… https://t.co/GSk2zISlz1 — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) September 20, 2024

Şimdi merak edilen ise bunun diğer emlakçı ve ev sahipleri için yeterli bir uyarı olup olmadığı. Sonuç olarak söz konusu zammın uygulanması durumunda 100 bin TL'lik ceza düşüldüğünde bile kazanç 1 milyon 650 bin TL. Sanırım bu sorunun vcevabını almak için bekleyip göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Ticaret Bakanlığı'nın kestiği ceza doğru bir uygulama mı yoksa serbest piyasada herkes dilediğini yapmakta özgür mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.