Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı Kurulacak! Peki Görevi Ne Olacak?

Dünya her geçen gün biraz daha dijitalleşiyor. Her ne kadar bu durum çoğu zaman hayatımızı kolaylaştırsa da bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Örneğin söz konusu dijital verilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Üstelik bu durum vatandaşlar için bile oldukça ciddi bir sorunken, devletler için bambaşka bir kriz.

Neyse ki bu konuda bazı adımlar atılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti de istisna değil. Son olaral kabine mensubu bazı bakanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, T.C. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kurulması için harekete geçildi.

Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın Görevi Ne Olacak?

Konuyla ilgili harekete geçilmesinin ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın görev tanımına dair maddeler açıklandı. Buna göre kurum, aşağıdaki hedefler doğrultusunda görev yapacak.

Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.

Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.

Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.

Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.

Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.

Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

Özellikle İsrail'in Hizbullah'a yaptığı saldırıların ardından gündeme gelen güvenlik konusu için ciddi adımlar atılıyor. Umuyoruz ki ülkemiz hem fiziksel hem de siber saldırılara karşı Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve benzeri kurumlarla başarılı bir güvenlik duvarı oluşturabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye, olası bir siber saldırılara karşı ne kadar hazır? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.