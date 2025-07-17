Yeni Dönem Başlıyor: Tüm Kafe ve Restoranların Menülerini Önceden Görebileceksiniz!

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlardaki fiyat etiketleri ile fiyat listelerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" isimli yeni düzenleme kapsamında artık kafe ve restoranların fiyat listeleri Bakanlık tarafından internette yayımlanacak..

Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bir düzenlemeyle birlikte, lokanta, restoran ve kafe gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde kapı önünde ve masa üstlerinde fiziksel menü ve fiyat listesi bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Yeni yönetmelik taslağına göre ise bazı işletmelerin fiyat listeleri direkt olarak internet üzerinden görünebilir ve karşılaştırılabilir hale getirilecek.

Kafe ve Restoran Fiyatları Artık İnternetten Karşılaştırılabilecek

Ticaret Bakanlığı'nın bu yeni hamlesiyle, belirli kriterlere uyan kafe ve restoranların fiyatlarının internet üzerinden karşılaştırılmasına olanak sağlanacak. Kriterleri Bakanlıkça belirlenecek olan işletmeler, fiyat listelerini Bakanlığın sistemine aktaracak. Bu sayede vatandaşlar, internet üzerinden hangi kafenin veya restoranın hangi ürünü ne fiyata sunduğunu kolayca görebilecek.

Daha önce yürürlüğe giren bir düzenleme, kafe ve restoran gibi işletmeleri menü ve fiyat listelerini kapı önünde ve masalarda bulundurmaya mecbur kılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu kural daha dijital bir boyut kazanacak ve masaüstlerinde karekod destekli menülerin yer alması gerekecek.

Yönetmelikte yer alan diğer önemli maddelere bakıldığında ise, kiloyla satılan ürünlerde tartım esnasında ambalaj ağırlığının (dara) düşürülmesi hususuna açıkça yer verildiği görülüyor. Ayrıca, kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmelerde fiyat etiketiyle birlikte, "fiyat gör" gibi elektronik cihazların kullanılması imkanı da getiriliyor.

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