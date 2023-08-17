Togg T10X Ağustos Teslimat Sayısı Açıklandı: Temmuz Ayını Geçti!

Yerli otomobil Togg'un üretimleri hız kesmeden devam ederken, kullanıcılara teslimatların yapılması da aynı oranda hızlı bir şekilde sürüyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen teslimatın sayısı ise Temmuz ayında yapılan sayının üzerine çıktı.

Ağustos'un İlk Yarısında Kaç Adet Teslimat Yapıldı?

Yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı içerisinde şu ana kadar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modelinin 909 adedi teslim edildi. Bu sayı Temmuz ayında 627 adet olarak açıklanmıştı.

Firmanın bu ayki teslimat hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1.435 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik."

Bir önceki ay ise şu açıklama yapılmıştı: “Bir otomobilden fazlası” hedefiyle çıktığı yolda Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, sadece iki ayda gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olma başarısını gösterdi. Togg, mayıs ve haziran aylarında 808 adet T10X’i kullanıcılara teslim ederek, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9’luk payla pazar lideri oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da yüzde 15’lik pazar payı ile haziran sonu itibarıyla liderliğe yerleşti.”