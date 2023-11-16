TIDAL APK'da, sevdiğiniz tarzlardaki müzikleri keşfedin ve yüksek ses kalitesinde dinleyin.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinleyebileceğiniz TIDAL APK'da, kapsamlı müzik kütüphanesi sayesinde istediğiniz tarzda müzikleri dinleyin ve çeşitli özellikleri deneyimleyin. Yüksek ses kalitesini dinleyicilerine sunan bu uygulama, kullanıcılarına zengin bir dinleme deneyimi sunuyor. Yeni müzikleri keşfedin ve favori parçalardan haberdar olun.

Sevdiğiniz parçaları ve albümleri internet olmadan rahatça dinleyin ve kesintisiz bir çevrimdışı dinleme keyfine varın. Bu tür özelliklerden faydalanmak için, TIDAL'e üye olmalısınız. Lakin, yeni kayıt olan kullanıcılar 30 günlük ücretsiz kullanma olanağına sahip olabilirler.

TIDAL APK İndir

Çeşitli abonelik planlarından kendinize uyanı seçerek farklı özellikleri de açabilirsiniz. İndirip çevrimdışı dinleme haricinde, abonelik alarak reklamsız dinleme rahatlığına da varabilirsiniz.

TIDAL APK, dinlediğiniz müziklere göre size çalma listeleri oluşturarak, ana sayfada karşınıza çıkarır. Bu sayede sevdiğiniz müzik türlerinin farklı örneklerini de dinleyebilirsiniz. Siz de TIDAL APK indirin ve kapsamlı müzik kütüphanesini keşfedin.

TIDAL APK Özellikleri