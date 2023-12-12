TikTok'tan Yeni Bir Rekor Daha: 10 Milyar Dolar Tüketici Harcaması!

TikTok, yeni bir rekora daha imza atmayı başardı. Uygulama istihbarat sağlayıcısı data.ai tarafından yapılan yeni bir analize göre 2021'de aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan TikTok, App Store ve Google Play'de toplam 10 milyar dolarlık tüketici harcaması yaratan ilk oyun dışı mobil uygulama oldu.

Bunu başaran diğer uygulamaların hepsinin oyun olması bu başarıyı oldukça değerli kılıyor.

Rapor, TikTok'un 2023'e 6,2 milyar dolardan fazla tüketici harcamasıyla girdiğini ve ardından yıl boyunca 3,8 milyar dolar daha eklediğini veya yılın başından itibaren %61 büyüme kaydettiğini belirtiyor.

TikTok Jeton Satın Alımları İnanılmaz Seviyelere Ulaştı

Data.ai, bu rakamın 2022'nin toplam 3,3 milyar dolarından da %15 daha yüksek olduğunu söylüyor. Referans olması açısından rapor, Çin'deki üçüncü taraf Android uygulama mağazalarını değil, yalnızca TikTok'un iOS ve Google Play'deki tüketici harcamalarını içeriyor. Bu da TikTok'un toplam tüketici harcamalarının daha da yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Harcamalar, TikTok'un uygulama içi "jeton" satın alımlarından geliyor. Kullanıcıların platformdaki içerik oluşturucular için hediyeler için harcayabilecekleri sanal bir para birimi olan jetonlara yönelik satın alımlar ülkemizde de fazlasıyla rağbet görmekte.

TikTok, 10 milyar dolara ulaşan tek oyun dışı uygulama olsa da diğer oyun dışı uygulamalar da milyarlarca dolar kazanıyor ancak TikTok'un oldukça gerisindeler. Rapora göre en yakın rakipleri Tinder ve YouTube ancak her ikisi de TikTok'un 2 ila 3 milyar dolar arasında gerisinde.

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