TikTok 2021'in En İyi Videolarını Açıkladı

TikTok 2021 en iyi videolar belli oldu. Sosyal medya platformu tarafından paylaşılan yeni bir blog yazısına göre hem Türkiye'nin hem de global pazarın enleri açıklandı.

TikTok, yepyeni sosyal medya akımlarının başladığı ve yaratıcılığın sınır tanımadığı, herkesin sevdiği içeriği keşfedebileceği, oluşturabileceği ve paylaşabileceği bir platform.

2021'de 1 milyardan fazla insan eğlenmek, neşesini bulmak, başkalarıyla paylaşmak ve yeni şeyler öğrenmek için TikTok'a yöneldi. TikTok topluluğu ise yaratıcılığı ifade etmenin yeni yollarını keşfetti, ekipleri ve amaçları destekledi ve yemek ustalarından yeni seslere kadar yeni fenomenler yarattı.

TikTok 2021 en iyi videolar belli oldu

TikTok Operasyon Direktörü Vanessa Pappas "TikTok'un küresel topluluğu hakkında insanların başka hiçbir yerde bulamayacağı gerçekten özel bir şey var. Bizim için 2021 bir bağlantı yılıydı ve TikTok'ta insanların birlikte güldüğünü, bizi eğlendirdiğini, kültürel akımlar başlattığını ve bize yeni şeyler öğrettiğini gördük." dedi.

TikTok Türkiye'nin 2021 için en iyi videoları şu şekilde sıralandı:

@cellat36 - TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değişimi @uberkuloz - Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış @zogukans - #benyapamam akımını başlatan ilk video @mamitravolta - #sizceben akımından komik bir video @ezgizem - Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" videosu @kadirukas - Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma @cznburak - Devasa Cheeseburger @nusr_et - Peynir Aşısı @emirelidemir0 - Squid Game'in Dalgona Şekeri

TikTok global 2021 için en iyi videoları şu şekilde sıralandı:

@totouchanemu - Bir drone ile dans ederek bizim de "kalmamızı" sağladı @nathanevanss - There once was a man... adlı denizci şarkısının herkes tarafından duyulmasını sağladı. @youneszarou - Fotoğrafçılığa lezzetli bir bakış. @cunhalucass - Akvaryumda sıradan bir gezi. @a.z.yx - Profil fotoğrafı çekmenin komik bir yolu

TikTok Türkiye'nin 2021 için en iyi müzikleri şu şekilde sıralandı:

TikTok Türkiye ve global 2021'in en iyi çıkış yapan şarkıcıları şu şekilde sıralandı: