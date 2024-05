TikTok Hakkında Büyük İddia: ABD Algoritmasını Değiştirdi mi?

TikTok, ABD kullanıcıları için algoritmasını bağımsız hale getirmek amacıyla kaynak kodunu bölmeye çalıştığı iddialarını yalanladı.

Reuters'ın haberine göre, ByteDance'in ABD iş kolunu Çin'deki ana şirketinden ayırmak için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Ancak TikTok, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Reuters'ın raporunda, TikTok'un öneri algoritmasının, Çin'deki versiyonu olan Douyin'den bağımsız olarak çalışacak bir versiyonunun oluşturulması için geçen yıldan beri çalışmaların sürdüğü belirtildi.

The Reuters story published today is misleading and factually inaccurate. As we said in our court filing, the 'qualified divestiture' demanded by the Act to allow TikTok to continue operating in the United States is simply not possible: not commercially, not technologically, not…