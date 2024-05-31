TikTok Hakkında Büyük İddia: ABD Algoritmasını Değiştirdi mi?

TikTok, ABD kullanıcıları için algoritmasını bağımsız hale getirmek amacıyla kaynak kodunu bölmeye çalıştığı iddialarını yalanladı.

Reuters'ın haberine göre, ByteDance'in ABD iş kolunu Çin'deki ana şirketinden ayırmak için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Ancak TikTok, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yalan Haberlere TikTok Tarafından Sert Yanıt!

Reuters'ın raporunda, TikTok'un öneri algoritmasının, Çin'deki versiyonu olan Douyin'den bağımsız olarak çalışacak bir versiyonunun oluşturulması için geçen yıldan beri çalışmaların sürdüğü belirtildi.

The Reuters story published today is misleading and factually inaccurate. As we said in our court filing, the 'qualified divestiture' demanded by the Act to allow TikTok to continue operating in the United States is simply not possible: not commercially, not technologically, not… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) May 30, 2024

Bu çalışmaların, ABD'li yasa yapıcılara TikTok'un Çin'deki ana şirketi ByteDance'ten bağımsız olduğunu göstermek amacıyla yapıldığı iddia edildi.

Projenin tamamlanmasının bir yılı aşabileceği ve şirket içi toplantılarda ve mesajlaşma sistemi Lark üzerinden konuşulduğu belirtildi.

Ancak, TikTok'un sözcüsü Michael Hughes, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, bu çalışmaların ByteDance'ten ayrılmayı kolaylaştırmak amacı taşımadığını ve böyle bir ayrılmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

TikTok, ABD'deki bağımsızlığını kanıtlamak için daha önce de "Project Texas" adlı bir veri silo projesini başlatmıştı. Bu proje, Amerikalı kullanıcıların verilerinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu.

Ancak, TikTok'un bu girişimlerinin ABD'deki bir yasaklamadan teknik nedenlerle kurtulmasını sağlamayacağı ifade ediliyor. TikTok, ABD hükümetine karşı, 19 Ocak 2025'e kadar uygulamanın kontrolünü başka birine devretmesini veya yasaklanmasını öngören yasa nedeniyle dava açmış durumda.

Reuters'ın isimsiz kaynaklarına göre, şirketleri ayırma planı olmasa da, kodun bölünmesi ABD varlıklarının devri için zemin hazırlayabilir.