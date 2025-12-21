TikTok Sonunda Satıldı! İşte Tarihi Anlaşmanın Koşulları

TikTok sonunda satıldı. Anlaşmaya göre şirketin ABD operasyonları artık Oracle, Silver Lake ve MGX'in önderliğindeki yeni bir ortak girişim tarafından yönetilecek. 22 Ocak'ta son imzaların atılmasının TikTok'un algoritmasının kontrolü de el değiştirecek ve sosyal medyada yeni bir dönem başlayacak

TikTok'un ABD Operasyonları Sonunda Satıldı

TikTok'un ABD operasyonlarının satılması için taraflar anlaştı. Buna göre girişimin büyük ortakları olan Oracle, Silver Lake ve MGX şirketin yüzde 15'ine sahip olacak. ByteDance ise yüzde 19.9'una sahip olacak. Kalan kısım ise çeşitli iştiraklere ve yatırımcılara ait olacak.

Ancak şirket çoğunluğunun kimde olacağı önemsiz. Yeni girişimin yedi üyeden oluşan bir "Yönetim Kurulu" olacak ve bu kurulun çoğunluğu ABD'lilerden oluşacak. ByteDance'in söz hakkı olsa da kararlar ABD'li kurul üyeleri tarafından verilecek.

TikTok algoritmasının kontrolü de ABD'lilerin elinde olacak. Algoritma da değişecek. Şirket yönetimi ABD'deki kullanıcı verilerini kullanılarak algoritmayı yeniden eğitilecek. Böylelikle "dış mihrakların" gençler üzerindeki etkisi azalcak. Anlaşma için 22 Ocak'ta son imzalar atılacak. Anlaşma bedeli ise açıklanmadı.

Belirtmekte fayda var ki TikTok, tamamen el değiştirmiyor. Sosyal medya devi Çinli bir şirket olan ByteDance'in kontrolünde ve oldukça karlı bir operasyon. Ancak şirket, bazı politik olaylar nedeniyle köşeye sıkıştırıldı ve ABD operasyonlarını satmak zorunda kaldı. Dünyanın geri kalanında ise kontrol hala ByteDance'in elinde.

TikTok Neden Satılıyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ABD operasyonlarını satmak zorunda kaldı. Çinli ByteDance'e ait platform, uzun süredir ABD hükümetinin radarındaydı ve "ulusal güvenlik tehdidi" olarak gösteriliyordu

TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı ve algoritmasının Çin'in çıkarları doğrultusunda yönlendirildiği iddia ediliyordu. Bu iddialar sonuç verdi ve platform ABD'de yasaklandı.

Ancak yasak bir günden fazla sürmedi. Yeni seçilen Başkan Donald Trump devreye girerek satış formülünü masaya koydu ve ByteDance'i kurtardı. Şirket, TikTok'un ABD operasyonlarını satmak istemese de bu çözümü kabul etmek zorunda kaldı.