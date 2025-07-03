Yapay Zekanın Sosyal Medyada Yaptığı Hata Fişini Çektirebilir

Günümüz yapay zekâ şirketlerinin geliştirdiği botlar şüphesiz hayatımızın sarsılmaz bir parçası haline geldi. Öyle ki adını bildiğimiz bütün şirketler (Meta, Samsung, Apple ve dahası) yapay zekâyı kendi ekosistemlerine dahil etmek için her yolu deniyorlar. Bu kimi zaman gerekli, kimi zaman gereksiz, kimi zaman ise oldukça tehlikeli bir istek. Zira internetteki her kullanıcı, yapay zekâyı günlük işlerini halletmesi için kullanacak değil. Bazı kimseler, ellerindeki imkanları tamamen kötüye kullanmayı tercih ediyor.

Tam da bu yüzden yapay zekânın denetlenebilir olması şart. Zira sosyal medya; kullanıcıların her türlü kötülüğü yapabileceklerini düşünüdğü platformlar dizisi haline geldi ve AI'ın verdiği imkanlarla işler daha tehlikeli bir boyuta geçiyor. Son gelen bilgilere göre Google'ın Veo 3 adlı video oluşturma aracı, TikTok'ta ırkçılık yapmak için kullanılıyor.

Google Veo 3 Irkçı Videolar Üretiyor

İçerik üretimi artık çoğunlukla "Yapay zekâ ne verirse o" konumuna düştü. İnsanlar internette gezerken gördükleri bir video veya çizime "Bu yapay zekâ mı?" diye yaklaşıyor. ABD merkezli medya gözlem kuruluşu Media Matters tarafından sunulan rapor, bu temkinli yaklaşımın boşa olmadığını gösteriyor.

Gelen bilgilere göre Google'ın geçtiğimiz mayısta tanıttığı Veo 3 adlı video üretim aracıyla oluşturulduğu tespit edilen bazı videolar, açıkça ırkçı içerikler barındırıyor ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bildiğiniz üzere Veo 3 çok pahalı bir araç, ancak deneme sürümünde ücretsiz olarak kısa süreli de olsa kullanılabiliyor. Veo 3 gerçekçi videoları Türkçe dahil sayısız dil destekli dublajlarla süsleme yeteneğine de sahip.

Google'ın iddiası şuydu: Platformda zararlı içerik üretilmesini engelleyen sistem var. Ancak TikTok'ta görülen videoların bazıları doğrudan siyah bireyleri hedef alırken, diğerleri antisemitik temalar ve Asyalı göçmenlere yönelik nefret dolu ifadeler içeriyor. Videoların üstünde "Veo" filigranı bulunuyor.

Irkçı Hesaplar TikTok'tan Engellendi

TikTok cephesinden gelen açıklamada, tespit edilen hesapların büyük çoğunluğunun rapor yayımlanmadan önce platformdan kaldırıldığı belirtildi. TikTok sözcüsü Ariane de Selliers, "Nefret söylemi ve nefret davranışlarına karşı güçlü kurallarımızı aktif şekilde uyguluyoruz" diyerek şirketin tavrını savundu. Tabii sorun sadece TikToK'ta da değil. Az önce de belirtildiği gibi, tüm sosyal medya platformları; kötü niyetli kimselerin her istediğini yaptığı yuvalar haline geldi.

Benzer şekilde Instagram'da da ırkçı videoların paylaşıldığı görüldü. Wired dergisinin yaptığı ayrı bir araştırma ise benzer örneklerin Meta'nın platformlarında da mevcut olduğunu doğruladı.

Dijital platformlar da bu içeriklerin yayılımını engellemede yeterli filtreleme ve denetim mekanizmalarına sahip olmadıkları sürece bu tarz haberler türemeye devam edecek. Sizce denetim sistemi nasıl olmalı? Yorumlarda tartışalım.