TikTok, Play Store Yasağını Aşmak İçin "İllegal Alternatif" Geliştirdi

TikTok, 2025'e sıkıntılı bir başlangıç yaptı. ABD'de bir süreliğine yasaklanan uygulama, Başkan Trump'ın müdahalesiyle yeniden açıldı. Hatta bu dönemde bazı uyanık satıcılar, TikTok yüklü olduğu gerekçesiyle telefonlarını 20 bin dolar gibi absürt fiyatlarla satışa çıkardı.

Söz konusu günler geride kaldı ancak şirketin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. ByteDance'in TikTok’u satması beklenirken, Microsoft, Oracle ve Perplexity AI gibi büyük şirketler satın alma tekliflerini sundu.

Bu süreçte Apple ve Google, ABD'deki yasak nedeniyle TikTok'u mağazalarından kaldırdı. Özellikle uygulamayı silen ve yasağın ardından geri yüklemek isteyen kullanıcılar sonrasında büyük sıkıntı yaşadı. Şu an için Play Store veya App Store'dan TikTok'u indirmenin bir yolu yok.

TikTok APK İndirme Seçeneği

TikTok, Android kullanıcıları için çözümü kendi resmi web sitesinde buldu. X (Twitter) platformunda yaptığı duyuruya göre, ABD’deki kullanıcılar artık TikTok'un APK dosyasını doğrudan TikTok.com/download adresinden indirebilecek.

Tabii burada bazı kısıtlamalar olacak. Örneğin LIVE yayınları ve TikTok Shop gibi özellikler şimdilik kullanılamayacak ve sadece uygulama izleme, takip etme ve paylaşım yapma özellikleri desteklenecek.

TikTok, web sitesinde iki farklı sürüm sunuyor:

TikTok (Tam Sürüm)

TikTok Lite (Daha Hafif Sürüm)

Kullanıcılar tarayıcı üzerinden siteye girerek veya QR kod tarayarak APK dosyasını cihazlarına indirebilecekler.

Sizce TikTok bu engelleri aşabilecek mi? Yoksa ABD'deki geleceği tamamen sona mı erecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.