TikTok'un Arama Özelliği Widget Olarak Telefonlara Geliyor!

Viral videolarıyla tanınan popüler sosyal medya uygulaması TikTok, kapsamını genişletmek ve bir sosyal platformdan daha fazlası olmak için bazı değişiklikler yapıyor. Hem iOS hem de Android cihazlar için akıllı telefonlara yönelik yeni arama widget'ları sunmayı planlayan şirket, kendisini internet kullanıcılarının gelişen tercihlerine hitap eden bir arama motoru olarak konumlandırmak istiyor.

Çevrimiçi dünyada insanlar geleneksel anahtar kelime tabanlı aramalardan uzaklaşıyor ve TikTok ve Instagram gibi platformlar tarafından sunulan sürükleyici deneyimlerle daha fazla ilgileniyor. TikTok, yeni widget'ları aracılığıyla arama işlevleri sunarak bu eğilimden yararlanmak istiyor. Bu, kullanıcıların TikTok'un arama özelliklerine doğrudan ana ekranlarından rahatça erişebilecekleri ve uygulamanın kullanışlılığını eğlence ve sosyal etkileşimin ötesine taşıyabilecekleri anlamına geliyor.

Gençler Google Arama Yerine TikTok'u Tercih Ediyor

Google'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan, özellikle gençler arasında kullanıcı davranışındaki bu değişikliği kabul etti. Genç neslin Google gibi geleneksel arama motorlarını kullanma olasılığının daha düşük olduğunu ve bunun yerine içeriği daha ilgi çekici ve etkileşimli yollarla keşfetmek için TikTok ve Instagram gibi platformları tercih ettiğini belirtti.

Bununla birlikte, TikTok etkisini genişlettikçe potansiyel kötüye kullanımı ve bir propaganda kaynağı olarak rolü hakkında endişeler de ortaya çıktı. Düzenleyici kurum Ofcom tarafından hazırlanan bir rapor, TikTok'un giderek Birleşik Krallık'taki yetişkinler için bir haber kaynağı hâline geldiğini ortaya koydu. Bu bulgu, özellikle TikTok'un Çin Komünist Partisi tarafından propaganda amacıyla kullanıldığı iddiaları ışığında yasa yapıcıları endişelendiriyor.

Peki siz TikTok'u hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.