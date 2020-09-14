TikTok'un Aylık Görüntüleme Sayısı Trilyonlara Yaklaştı

Rekor üzerine rekor kıran TikTok, en çok indirilen uygulamalar listesinde uzunca bir zamandan beri zirvede yer alıyor. TikTok'un Global Müzik Başkanı Ole Obermann, 14 Eylül Pazartesi günü şirketin faaliyetleri hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Obermann, açıklamasında TikTok'un aylık görüntüleme sayısı ile ilgili çok önemli bilgiler de verdi. TikTok'un görüntüleme sayısı ile ilgili detaylar haberimizde.

TikTok'un Aylık Görüntüleme Sayısı Nasıl Arttı?

Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarına kıyasla çok daha yeni bir sosyal medya platformu olan TikTok, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü faaliyetler sayesinde şu anda dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olmayı başarmıştır. Ole Obermann ise 14 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamanın içerisinde TikTok'un nasıl bu kadar başarılı olduğuna ve aylık görüntüleme sayısının nasıl bir anda bu kadar fazla arttığına da yer verdi.

Ole Obermann, pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketin kısa süre içerisinde çok fazla yol katettiğini ve video görüntüleme açısından trilyonlara ulaştığını belirtti. Obermann, açıklamasında ayrıyeten uygulamanın aylık bir milyar aktif kullanıcısının eksik olduğunu da ifade etti. TikTok'un kullanıcılar tarafından nasıl bu kadar çok benimsendiğine de değinen Obermann, sözlerine şu şekilde devam etti: