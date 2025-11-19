TikTok'tan İlginç Hamle: Uygulamayı Kullanmayanlara Ödül Verecek

Sosyala medya bağımlılığı her geçen gün biraz daha artıyor. Kısa videoların popülerleşmesi nedeniyle daha da kötüleşen bu durum yüzünden günümüzde 7'den 70'e milyarlarca insan gününün büyük bir kısmını kısa videolar izleyerek geçiriyor.

Yetkililer bu sorunla mücadele etmek için hiçbir adım atmazken, ilk müdahale sürpriz bir isimden geldi. TikTok, bağımlılığını kontrol altına alan kullanıcıları rozetlerle ödüllendireceğini açıkladı.

Geceleri TikTok Kullanmayana Ödül

TikTok, kullanıcıların sürekli artan ekran süresini azaltmak için harekete geçti. Buna göre şirket, yeni bir rozet sistemini platforma entegre edecek. Bu sayede ekran süresini azaltmayı bir oyun haline getirmek isteyen sosyal medya devi, program sayesinde özellikle gençler kullanıcılarındaki bağımlılığı azaltmayı planlıyor.

Aslında sistem oldukça basit. Eğer gece uyumanız gereken saatte TikTok'a girmemeyi başarırsanız, uygulama size "uyku saatine saygı duyduğunuz" için bir rozet verecek. Ya da Ekran Süresi Yönetimi bölümünde kendinize günlük belirli bir kullanım sınırı koyduysanız ve buna uyarsanız TikTok size bunun için bir rozet verecek.

Elbette ki bu ilk etapta kulağa "yetersiz" bir adım olarak gelebilir. Ancak burada iki önemli meseleyi unutmamak gerekiyor. Bunlardan ilki TikTok'un kar amacı güden bir şirket olması. Yani kullanıcılar ne kadar uzun süre uygulamada kalırsa TikTok için o kadar iyi ve aslında bunu değiştirmek zorunda değil.

Diğeri ise insan beyninin sahip olduğu tüm potansiyele rağmen özünde hala oldukça basit prensiplerle çalışması. TikTok'un gençler üzerinde yaptığı araştırmalar da bunu doğruluyor. Buna göre bir şeyi başarmak ve karşılığında ödül almak, gençleri gerçekten de teşvik ediyor. Elbette ki ne kadar işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.

Sosyal Medya Bağımlılığı Giderek Artıyor

TikTok'un sosyal medya bağımlılığını azaltmak için kendi kendine önlem alması oldukça güzel bir gelişme. Instagram gibi rakiplerin de tam olarak olmasa da benzer çalışmaları olduğu biliniyor. Ancak kullanııcları reklam izledikçe para kazanan uygulamalar neden bunu azaltmaya çalışır hiç düşündünüz mü?

Aslında bunun cevabı oldukça basit. Kullanıcı alışkanlıkları kontrolden çıktı ve sosyal medya platformları bunun farkında. Neredeyse her platformda yer alan kısa videolar bizi bağımlı hale getirdi ve günümüzde 8-10 saate varan hatta bunu aşan ekran süreleri oldukça yaygın durumda.

Pek çoğumuz uyumadan önce, sabah kaltığımızda, yolda bir yere giderken, tuvalette ve bulduğumuz diğer her 30 saniyelik boşlukta kısa videolar izlemeye başlıyor ve bunu durduramıyoruz. Öyle ki kısa video izlemek dışında diğer aktivitelere ayırdığımız zaman da giderek azalıyor.

Ne yazık ki bu alışkanlık azalan odak süresi gibi pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Tam da bu nedenle biz kullanıcıların bu sorunla mücadele etmesi ve kısa video izlerken geçen ekran süresini azaltması gerekiyor.