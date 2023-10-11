TikTok "Bağımlılık Yapması" Nedeniyle Yeni Bir Dava ile Karşı Karşıya!

Utah Tüketiciyi Koruma Bölümü (UDCP), uygulamanın "bağımlılık yapıcı doğasının" çocuklara zarar verdiği ve TikTok'un Çin'deki ana şirketi ByteDance ile olan ilişkisini aldatıcı bir şekilde gizlediği iddialarıyla TikTok'a dava açıyor.

Eyaletin açtığı dava, TikTok'un popülaritesini dizginlemek için ABD merkezli hükûmet ve kuruluşlar tarafından genellikle casusluk korkusuyla uzun süredir uygulanan ve giderek artan yasaklar ve yasal işlemlerin bir yenisi olarak dikkat çekiyor.

Utah eyaletinin yetkili isimlerinden Spencer Cox, bugün davayı duyuran bir basın açıklamasında şirketi "uygulamasının çocuklar için güvenli olduğu konusunda ebeveynleri yanıltmakla" suçladı. Cox, uygulamanın daha fazla reklam parası kazanmak için genç kullanıcıları durmadan kaydırmaya teşvik eden özellikleriyle "çocukları yasa dışı bir şekilde bağımlılık yapıcı ve sağlıksız kullanıma teşvik ettiğini" söyledi.

TikTok'a Yönelik Açılan Davalar Sürüyor

TikTok, ABD genelinde son dönemde benzer birçok zorluk ve dava ile karşı karşıya. Indiana ve daha pek çok eyalet, geçen yıl TikTok'a karşı açtığı davada Utah'ınkine benzer iddialarda bulunmuştu.

UDCP'nin davası jürili bir yargılama talep ediyor ve hakimin TikTok'un kalıcı olarak yasaklanmasını ve şirketin UDCP'nin dava için yasal ücretlerini, "300.000 doları aşan tazminat ve zararları" ve 300.000 dolar da sivil ceza ödemesini emretmesini istiyor.

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