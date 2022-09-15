TikTok BeReal'ın Bazı Özelliklerini Taklit Etti!

Sosyal medya platformlarının birbirinden bazı özellikleri "esinlenmesi" artık olağan bir durum. 2011 yılında çıkan Snapchat'in, ilk defa dünyaya tanıttığı "Hikayeler" özelliği şu an neredeyse tüm sosyal medya platformlarında bulunuyor. Öte yandan Vine tarafından popüler hale getirilen kısa video konsepti başta TikTok olmak üzere Facebook, Instagram ve YouTube'da sıkça kullanılıyor. Sürekli olarak yaşanan firmalar arasındaki birbirini taklit etme olaylarından bir yenisi de TikTok tarafında gerçekleşti.

Son yılların en farklı sosyal medya platformlarından biri olarak görülen BeReal, çıktığı günden beri kullanıcıları alışılagelmiş sosyal medya algısının dışına çıkarmaya itmesi sayesinde büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada yaratılan sahte karakterleri kırarak "gerçekçi" olmaya çağıran BeReal, kullanıcılardan günün herhangi bir saatinde kısa bir süre içerisinde paylaşım yapmalarını istiyor. Paylaşımları için hazırlanmaya vakti olmayan kullanıcılar, hesaplarına sahte hayatlarını yansıtmak yerine daha samimi paylaşımlar yapıyor. Bu özelliğin kendi platformları için de fazlasıyla uygun olduğunu düşünen Çinli geliştirici ByteDance, TikTok Now adı altında anlık paylaşım özelliğini tanıttı.

TikTok Now ile Kullanıcılar Arasındaki Etkileşimi Artırmak Amaçlanıyor!

BeReal uygulamasının anlık paylaşımlar dışında birçok farklı ve ilgi çeken özelliği bulunuyor. Bunlardan en çok sevilenleri arkadaşlarınızın yaptığı paylaşımlara RealEmoji adı verilen sistemle anlık olarak tepkilerinizi gösterebilmeniz.

Her gün rastgele seçilen bir zamanda 10 saniyelik bir video veya fotoğraf paylaşabildiğiniz TikTok Now üzerinde arkadaşlarınızın paylaşımlarına tepki verebiliyor, anlık olarak hayatınızı sevdiğiniz insanlarla paylaşabiliyorsunuz. ByteDance, şimdilik TikTok Now'ın farklı bölgelerde ayrı bir uygulama olarak sunulacağını açıkladı.

Gönderi etkileşimleri konusunda rakipsiz olsa da kullanıcılar arasındaki etkileşimin fazlasıyla düşük olduğunu düşünen ByteDance, TikTok Now özellikleriyle insanların birbirine tepki verebilmesini sağlamak istiyor. Alışılagelmiş TikTok deneyimi dışında kullanıcıların birbirleriyle ve küçük arkadaş çevreleriyle daha fazla etkileşim kurmasını sağlayabilecek olan TikTok Now, bu yanıyla aslında Instagram ve Facebook'un rakibi gibi görünüyor.